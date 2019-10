PS4-Spiele übers Handy laden: So geht's via App

Wer Spiele-Downloads nicht erst zu Hause an seiner PlayStation 4 starten möchte, kann digital erworbene Titel auch bequem vom Smartphone aus herunterladen. Im besten Falle könnt ihr so nach der Schule, Uni oder nach Feierabend direkt losspielen, ohne erst ewig auf den Download eines Spiels oder einer Demo warten zu müssen. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.

Voraussetzungen, damit ihr Spiele unterwegs laden könnt:

Eure PS4 muss sich angeschlossen ans Stromnetz im Ruhemodus befinden

Automatische Downloads müssen aktiviert sein

Schritt 1: Aktiviert automatische Downloads an eurer PS4

Damit eure PS4 in eurer Abwesenheit überhaupt Spiele herunterladen kann, darf sie nicht komplett ausgeschaltet sein, sondern muss sich angeschlossen am Stromnetz im Ruhemodus befinden. Das erkennt ihr daran, dass eure Konsole orange leuchtet.

So aktiviert ihr den Remote Download, also automatische Downloads:

Geht auf eurer PS4 zu "Einstellungen" -> "Energiespar-Einstellungen" -> "Im Ruhemodus verfügbare Funktionen einstellen" wählt hier "Mit dem Internet verbunden bleiben" aus, also setzt dort den Haken

Wie ihr in den Ruhemodus wechselt: Haltet einfach den PlayStation-Button eures Controllers so lange gedrückt, bis sich das Power-Menü öffnet. Wählt ihr "In Ruhemodus wechseln" aus.

Prima, nun habt ihr eure Konsole für Remote Downloads vorbereitet. Nun zeigen wir euch, wie ihr von eurem Smartphone aus Downloads startet.

Schritt 2: PS4-Spiele über die PlayStation-App laden

Zunächst müsst ihr die offizielle PlayStation-App laden. Die gibt es kostenlos für iOS im App-Store von Apple und für Android im Google Play Store loggt euch mit euren Account-Informationen in der PS-App ein (es muss derselbe Account sein, mit dem ihr auch an eurer PS4 angemeldet seid)

Nun öffnen sich zwei Szenarien: Entweder ihr kauft Inhalte über den PS Store in der App direkt und ladet sie dann unterwegs auf eure PS4 oder ihr startet den automatischen Download für Inhalte, die ihr bereits besitzt.

Spiele über App kaufen & laden

besucht den PS Store über die App (Einkaufstüten-Symbol) nach jedem Kauf eines Inhalts sollte der Knopf "Auf PlayStation 4-System herunterladen" erscheinen - wählt diesen Punkt aus habt ihr alles richtig eingestellt, sollte der automatische Download starten

Bereits gekaufte Spiele über die App laden

besucht den PS Store über die App (Einkaufstüten-Symbol) wählt eure Downloadliste aus: Hier seht ihr bereits gekaufte Inhalte, die ihr ebenfalls per Button auf eure PS4 laden könnt

Alternative: PS4-Spiele über den Browser laden

Ihr müsst Inhalte übrigens nicht zwingend über die PlayStation App herunterladen, sondern könnt auch mit Smartphone oder PC ganz einfach über den Browser in den PlayStation Store gehen.

Voraussetzung ist hierbei natürlich ebenfalls, dass sich eure PS4 im Ruhemodus befindet und automatische Downloads aktiviert sind.

besucht die Website des PlayStation Stores und meldet euch dort mit eurer PSN-ID an (es muss derselbe Account sein, mit dem ihr auch an eurer PS4 angemeldet seid)

kauft einen Inhalt oder sucht ihn in eurer Downloadliste

Wählt "Auf PlayStation 4-System herunterladen"

Noch mehr PS4-Tricks: