PS4: So behaltet ihr eure Spielzeit mit allen Titeln im Blick

Ihr spielt viel auf der PS4 und würdet gerne wissen, wie viel Zeit ihr schon investiert habt? Sony bietet euch über die Konsole keine direkte Möglichkeit an, die Spielzeit nachvollziehen zu können. Zudem bieten nicht alle PS4-Spiele die Funktion an, eure Spieldauer zu tracken. Es gibt aber Optionen, die euch diese Informationen liefern.

PS-Timetracker zeigt euch eure Spielzeit auf der PS4 an

Damit ihr immer wisst, wie viel Zeit ihr in euer Hobby gesteckt habt, könnt ihr die Seite PS-Timetracker zum Einsatz bringen. Die Zählung der Spielstunden erfolgt hier über einen Bot, den ihr in eure Freundesliste aufnehmen müsst. Dieser verfolgt nun kostenlos eure Aktivitäten an der PS4 (mittelfristig auch der PS5) und listet die Statistiken dann auf der Website von PS-Timetracker auf.

Eure Statistik fließt dann in eine Top-100-Liste, in der ihr sehen könnt, welche Spieler, welche Titel besonders viel gezockt haben. Diese Liste wird jeden Monaten aktualisiert. Ein PS Plus-Abo ist dafür übrigens nicht notwendig.

PS-Timetracker zählt eure Spielstunden an der PS4 aber erst ab dem Zeitpunkt, zu dem ihr den Bot in eure Freundesliste aufnehmt. Alles, was ihr schon zuvor geleistet habt, spielt keine Rolle - es wäre also eher eine Investition in die Zukunft.

Auch eure PS4-Trophäen lassen sich gezielter tracken

Wer noch mehr personalisierte PS4-Statistiken möchte, kann einen Blick auf PSNProfiles werfen. Dort bekommt ihr einen guten Überblick über eure gewonnen Trophäen. Ihr seht, wie viele Trophäen ihr schon gewonnen habt, welche noch offen sind und auch wie viele Spiele ihr zu Ende gespielt habt.

Ähnlich funktioniert auch die Seite TrueTrophies. Über diese erhaltet ihr Informationen zur Anzahl der Titel, die ihr bereits gezockt habt, wie viele Trophäen ihr erspielt habt, an welchen Tagen ihr diese erhalten habt und auch, welche Genres ihr anhand eures Spielverhaltens offenbar bevorzugt. Ihr könnt diese Statistiken dann beispielsweise über reddit, Twitter oder Facebook teilen.

Manche Trophäen auf der PS4 sind ganz schön schwer zu ergattern:

Was haltet ihr von der Website PS-Timetracker? Möchtet ihr wissen, wie viel Zeit ihr an der PS4 verbracht habt oder besser nicht?