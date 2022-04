PS4-Community erhält überraschend Gratis-Theme, doch PS5 geht leer aus

Im vergangenen Monat wurde in den USA, Großbritannien und Australien der Women’s History Month gefeiert. Dabei handelt es sich um das Pendant zum deutschen Weltfrauentag. Der Monat soll historische Beiträge von Frauen würdigen und ihre besonderen Leistungen hervorheben. Doch auch nach dem bedeutsamen Monat möchte Sony noch etwas weiterfeiern.

PS4-Theme zu Ehren aller Frauen

Worum geht’s? Auf dem Sony-Blog verkündete das Unternehmen, dass es den Women’s History Month noch etwas ausweiten möchte. Um Frauen weltweit in der Videospielkultur zu feiern, hat Sony nun ein exklusives PS4-Theme veröffentlicht.

Das PlayStation Women 2022 Wallpaper ist exklusiv für PS4 erhältlich und kann ab sofort über den PS Store heruntergeladen werden. Das Theme wurde von Senior Motion Graphic Designer Kaye Cao entwickelt.

Wie lade ich das Theme herunter? Obwohl der Monat nur in englischsprachigen Gebieten gefeiert wird, könnt ihr auch in Deutschland das Theme herunterladen.

Sobald ihr euch im PS Store der PS4 befindet, müsst ihr den Code 6NN5-B2NK-XQM9 eingeben, um das exklusive Design zu erhalten.

Gibt es das Theme auch für die PS5? Leider besitzen nur die PS4 und die PS4 Pro die Theme-Funktion, auf allen anderen PS-Konsolen ist sie nicht verfügbar. Somit ist es gar nicht erst möglich, das Theme für die PS5 herunterzuladen.

Wie lange habe ich Zeit, das Theme herunterzuladen? Sony hat keine Angaben darüber gemacht, in welchem Zeitraum das Theme zur Verfügung steht. Es könnte also sein, dass das Design das ganze Jahr über zur Verfügung steht oder sogar bis zum nächsten Women’s History Month bleibt.

Dass PS5-Besitzer*innen sich schon länger Themes zurückwünschen, ist lange kein Geheimnis mehr:

PS Plus-Umstellung im Juni

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Sony sein PS Plus-Abomodell zum Juni 2022 hin umstellt. So wird es die drei Varianten PS Plus Essential, PS Plus Extra und PS Plus Premium geben, die unterschiedliche Vorteile, aber auch verschiedene Preise mit sich bringen.

Während das günstigste Modell dem vorherigen PS Plus entspricht, ist bei den höherpreisigen Modellen das jetzige PS Now-Modell mit integriert. Wer sich also für monatliche Gratis-Spiele oder eine riesige Bibliothek an PS4- und PS5-Spielen interessiert, sollte sich in unserem GamePro-Übersichtsartikel einen Überblick verschaffen.

Welche Themes würdet ihr euch gerne einmal für die PS4 wünschen?