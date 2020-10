Nach Trophäen-Update: Erster PS4-Spieler erreicht jetzt schon Level 999

Trophäen-Jäger Karim Hakan alias Hakoom verdient rund 1000 Trophies im Monat und hat bisher 2687 Platin-Kelche eingesackt. Es dürfte also niemanden überraschen, dass der begeisterte Spieler jetzt schon (!) das neue Maximal-Level 999 erreicht hat.

Kurios ist die Nachricht aber allemal: Immerhin werden die gestern angekündigten Änderungen am Trophäen-System heute erst auf der PS4 ausgerollt. In einigen Ländern, darunter den USA, sind die Neuerungen bereits live. In Europa wird das Update nach und nach ebenfalls ausgespielt (via Pushsquare).

"Jetzt bleibe ich auf Level 999 bis die PS6 erscheint"

Das sagt Hakoom zu seinem Erfolg: Wie der Spieler auf Twitter bekannt gibt, ist sein Trophäen-Level just nach dem Update auf Level 999 angehoben worden. Zuvor hing er nach eigenen Angaben über sechs Jahre auf Rang 100, dem vorherigen Maximal-Level, fest.

Link zum Twitter-Inhalt

"Jetzt bleibe ich auf Level 999 bis die PS6 erscheint", schreibt der leidenschaftliche Trophäen-Jäger scherzhaft.

Hakoom, wer ist das überhaupt? Karim Hakan alias Hakoom ist einer der bekanntesten Trophäen-Jäger in PlayStation-Kreisen. Bereits mehrmals wurde er im Guinness Buch der Rekorde ausgezeichnet, so zum Beispiel im Jahr 2018 (damals noch mit 1691 Platin-Trophäen). Mittlerweile besitzt Hakoom 2687 Platin-Errungenschaften, hat 3616 Spiele gespielt, und das mit einer Completion Rate von 92.61 Prozent.

Sony gab gestern bekannt, das Trophy-System auf der PS4 (und damit auch auf der kommenden PS5) etwas zu überarbeiten. Wie bereits erwähnt, dürfen wir uns über neue Trophäen-Level freuen.

Bislang funktioniert das Trophy-Levelsystem so: Je nach Anzahl und Qualität der gesammelten Trophies weist das System einen Level von 1 bis 100 zu. Je höher dieser Rang ist, desto mehr und bessere Trophies wurden eingesackt.

Diese Levelaufteilung wird nun deutlich ausgebaut. Im überarbeiteten System gibt es insgesamt 999 Level, die ihr erreichen könnt. Das ist zwar insgesamt etwas kleinteiliger, der Vorteil könnte aber sein, dass ihr schneller in den Rängen aufsteigt und dementsprechend ein bessere Fortschrittsgefühl habt, zumal ihr gerade in den Anfangs-Levels deutlich schneller auf die nächste Stufe kommen solltet.

Alle Änderungen und Infos zum neuen Trophäen-System findet ihr in unserer separaten GamePro-Übersicht.