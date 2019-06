PS4-Trophäen für DayZ bekannt, aber die wichtigste fehlt

DayZ ist vor einigen Tagen überraschend für PS4 erschienen, hat bislang aber einen eher holprigen Start hinter sich. Spieler berichten über jede Menge Bugs und starke Framerate-Einbrüche. Zudem fehlten zum Launch am 29. Mai offenbar jegliche Trophäen-Informationen. PS4-Zombiejäger konnten die PlayStation-Errungenschaften zwar freischalten, doch sie wurden nicht im PSN angezeigt.

Nun ist die komplette Trophäen-Liste im Netz aufgetaucht - doch der wichtigste Kelch fehlt.

DayZ ist kein lohnenswertes Spiel für Trophy-Hunter

Was fehlt? Die Platin-Trophäe, also der für Trophäen-Jäger wichtigste Kelch, den wir in den meisten Spielen nach dem Erlangen aller anderen Errungenschaften bekommen.

DayZ hingegen lässt uns lediglich 13 Trophäen freischalten (via exophase):

9x Bronze

3x Silber

1x Gold

Dass wir in dem Survival-Abenteuer auf die Platin-Kelch verzichten müssen, ist überraschend. Bei der PS4-Umsetzung von DayZ handelt es sich nämlich nicht um einen Low-Budget-Titel. Das Spiel ist für 49,99 Euro im PS Store erhältlich und befindet sich damit in einer Preisklasse, in der Games in der Regel über eine umfangreiche Trophäen-Liste samt Platin verfügen.

Die DayZ-Trophäen für PS4 in der Übersicht

Bodily needs (bronze) - Iss und trinke etwas

Geared (bronze) - rüste eine Schusswaffe, eine Nahkampfwaffe und einen Rucksack aus

Act of Mercy (bronze) - töte den ersten Infizierten

Field Cook (bronze) - bereite ein Steak am Spieß zu

I'm the firestarter (bronze) - Entzünde Feuer mit Streichholzschachtel, Fackel und Handbohrer

babyface (bronze) - rasiere dein Gesicht

Natural instincts (bronze) - Weide ein Reh aus

Marksman (bronze) - Töte einen Überlebenden aus mehr als 300 Metern Entfernung

Pacify (bronze) - töte einen infizierten Soldaten

Heal the World (silber) - bandagiere andere Überlebende 30 Mal

You habe the right... (silber) - lege 10 Menschen Handschellen an

Close and personal (silber) - töte 15 Überlebende mit Nahkampfwaffen

Lobotomy (gold) - töte 20 Überlebende oder Infizierte mit Kopftreffern

Quelle: PushSquare

Was meint ihr? Braucht ihr unbedingt eine Platin-Trophäe bei Spielen?