Sony schenkt euch zum 10. PS Plus-Jubiläum ein PS4-Theme

Sony feiert das 10-jährige Jubiläum des beliebten Service PS Plus. Über diesen ist es möglich, Multiplayerspiele mit Freunden zu spielen, es gibt Rabatte beim Kauf mancher Spiele über den PS Store sowie hin und wieder Sonderangebote und jeden Monat erhalten Abonnenten*innen des Service zwei Gratis-Spiele für die PS4, die solange kostenlos gespielt werden können, wie das Abonnement aktiv ist. Im Juli gibt es sogar drei Spiele:

Die Titel NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider und Erica stehen euch ab dem 7. Juli zum Download bereit. Ihr ladet sie dann einfach herunter und könnt sie dann gratis spielen.

Holt euch ein kostenloses PS4-Theme

Ein Geschenk für jeden: Doch ihr dürft euch über noch mehr freuen. Denn ihr könnt euch aktuell ein spezielles PS Plus-Theme für eure PS4 herunterladen - und zwar kostenlos. Das Design-Theme wurde extra zum Jubiläum erstellt und verpasst der Benutzeroberfläche eurer Konsole einen neuen Look. So sieht das Theme übrigens aus:

Ladet euch das Gratis-Theme einfach über den Playstation-Store herunter. Die Datei ist nur 7.01 MB groß. Anschließend könnt ihr es im Menü "Einstellungen" eurer PS4 unter der Option "Designs" auswählen und aktivieren.

Das coole an der Sache: Ihr müsst nicht mal PS-Plus-Mitglied sein, um das neue Theme zu erhalten. Jeder PS4-Besitzer bekommt es zum Jubiläum gratis. Das Theme kommt sogar bei den Spieler*innen sehr gut an. Die Bewertungen liegen bei 4,5 von 5 Sternen. Vielleicht gefällt es euch ja auch und eure PS4 erstrahlt in Zukunft im Glanz dieses neuen Jubiläums-Themes.

Holt euch das kostenlose PS4-Theme zum 10. Jubiläum von PS Plus? Falls ihr es schon habt, wie gefällt es euch?