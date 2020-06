PS Plus-Geburtstag: Am Wochenende könnt ihr kostenlos online spielen

Wollt ihr über eure PS4-Onlinespiele mit Freunden spielen? Dann braucht ihr dazu ein PS-Plus-Abo. Falls ihr erst einmal in den Dienst reinschnuppern wollt, dann könnt ihr das aber am kommenden Wochenende passend zum 10. Jubiläum von PS Plus gratis ausprobieren.

Spielt gratis online: Das Gratis-Wochenende findet laut Angaben im Playstation Blog vom 4. Juli um 12:01 Uhr bis 5. Juli um 23:59 Uhr Ortszeit statt. Während dieser Zeit ist keine PS Plus-Mitgliedschaft notwendig, um Onlinespiele auf der PS4 zu zocken. Ihr braucht dazu aber natürlich eine Internetverbindung und ein multiplayerfähiges Spiel.

PS Plus bietet noch mehr

Solltet ihr anschließend Gefallen daran finden, online über die PS4 zu spielen, dann ist es möglich, eine PS-Plus-Mitgliedschaft abzuschließen. Diese bringt euch sogar noch weitere Vorteile als nur das Spielen von Multiplayer-Titeln ein. Ihr erhaltet beispielsweise Rabatte beim Kauf mancher Spiele und ein Mal im Monat gibt es zwei Gratis-Games.

Es gibt was umsonst: Für den Juli sind das aufgrund des 10-jährigen Jubiläums von PS Plus sogar drei Titel. Dazu gehören:

So lange eure PS-Plus-Mitgliedschaft aktiv ist, könnt ihr diese Gratis-Spiele nach Lust und Laune spielen. Sie sind aber nun im kommenden Gratis-Wochenende nicht mit enthalten. Ihr könnt lediglich Multiplayer-Spiele kostenlos spielen.

Haltet euch also das kommende Wochenende vom 4. bis zum 5. Juli frei, falls ihr mal ausprobieren wollt, wie es ist, auf der PS4 Multiplayer-Titel zu zocken (und zwar gratis).

Werdet ihr am Wochenende PS Plus ausprobieren? Wisst ihr schon, welche Multiplayer-Titel ihr ausprobiert?