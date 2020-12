PS5: Einzigartige 'Golden Rock'-Edition besteht aus 20 kg Gold

Das russische Unternehmen Caviar bietet eine ganz besondere PS5 an. Diese ist mit 20 Kilogramm an 18-karätigem Gold ummantelt. Auch der DualSense-Controller bekam eine solche Überarbeitung mit dem Edelmetall verpasst.

Der goldene Felsen: Bei Design hat sich Caviar aber etwas Besonderes einfallen lassen. Und zwar besteht diese Ummantelung aus 8 Platten an 18-Karat-Gold. Zur Herstellung sind 30 Kilogramm des Edelmetalls nötig, wovon am Ende 20 übrig bleiben. Die Platten wurden so angeordnet, dass eine Anlehnung an die natürliche Beschaffenheit des Goldes entsteht. Dadurch erweckt die Konsole den Eindruck eines Felsblocks, was ihr den Namen "Golden Rock" eingebracht hat.

Der DualSense-Controller bekam ebenfalls eine solche Gold-Überarbeitung beim Touchpad verpasst und die Griffe sind mit Krokodilsleder überzogen.

Das ist übrigens nicht die erste PS5 aus Gold:

Ein sehr kostspieliges Einzelstück

Nur für gut betuchte Spieler: Einen Preis nannte Caviar für die goldene PS5-Konsole noch nicht. Der Goldpreis liegt aber derzeit bei rund 50.000 Euro pro Kilo. Da 30 Kilo benutzt werden, würde das einen Preis von 1.500.000 Euro rein für das Gold bedeuten. Die 499 Euro für die Konsole an sich fallen dabei wohl kaum noch ins Gewicht. Die Konsole dürfte sogar teurer als 1.500.499 sein, da nicht nur ein DualSense-Controller, sondern zwei mitgeliefert werden - natürlich beide mit Gold veredelt.

Caviar wird nur eine einzige dieser "Golden Rock"-PS5-Konsolen anbieten. Es handelt sich also um eine sehr exklusive Sonderanfertigung. Ab wann die Konsole verkauft wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Was denkt ihr über diese goldene PS5? Was glaubt ihr, wer sich eine solche Konsole ins Wohnzimmer stellen würde?