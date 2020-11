Auf der PlayStation 5 profitieren wir unter anderem von höheren Auflösungen und Bildraten. Der HDMI 2.1-Anschluss an der Konsole unterstützt sogar 8K TVs, aber das alles bringt nichts, wenn wir nicht das richtige Kabel verwenden. Denn um den vollen Funktionsumfang des HDMI 2.1-Anschlusses nutzen zu können, müssen wir auch ein HDMI 2.1-Kabel verwenden. So weit, so gut, wenn denn ein solches Kabel der PS5 beiliegen würde. Wie wir von GamePro aber mittlerweile selbst bestätigen können, wird die Konsole nur mit einem HDMI 2.0-Kabel geliefert.

Welches HDMI-Kabel liegt der PS5 bei?

Die ersten PS5-Konsolen befinden sich bereits bei der Presse und diversen Influencern, um noch vor Release am 12. bzw. 19. November getestet werden zu können. Auch bei GamePro ist die Konsole mittlerweile angekommen und wird auf Herz und Nieren geprüft.

In dem Zusammenhang kam etwas Verwirrung auf, um was für ein HDMI-Version es sich denn beim mitgeliefertem Kabel handelt. Da früheren Berichten nach weder auf der Verpackung, noch auf dem Kabel selbst eine 2.1-Kennzeichnung zu finden war, wurde von HDMI 2.0 ausgegangen.

HDMI 2.0 statt 2.1: Sowohl GamePro selbst als auch weitere Unboxings bestätigen jetzt, dass es sich bei dem Kabel wirklich nur um "High Speed", statt um "Ultra High Speed" handelt. Heißt, das beiliegende Kabel ist kein HDMI 2.1, sondern nur 2.0:

HDMI 2.0-Kabel schränkt die PS5 ein

Nutzen wir also das mitgelieferte HDMI 2.0-Kabel mit der PS5 an einem 2.1-fähigen Fernseher und einem Spiel, das natives 4K und 120fps unterstützt, dann müssen wir trotzdem mit Einschränkungen leben. Der 2.0-Standard bietet zwar auch 4K, aber nicht mehr in Kombination mit 120 Hz.

Sollte also der Fernseher und auch Spiel passen, bringt uns das nichts, wenn wir das falsche Kabel angeschlossen haben. Wer hier den kompletten Funktionsumfang haben will, muss demnach draufzahlen uns sich ein extra HDMI 2.1-Kabel kaufen.

Wie es sich auch ohne HDMI 2.1 so auf der PS5 spielt, hat GamePro-Redakteur Hannes Rossow bereits ausprobiert und seine ersten Eindrücke für euch zusammengetragen:

Release der PS5 und alle Hardware-Infos

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Deutschland. Alle Infos zur Hardware, den Features, Spielen und mehr findet ihr in unserem großen Übersichtsartikel.

Wie stark stört es euch, dass Sony hier kein HDMI 2.1-Kabel mitliefert, obwohl die Konsole es doch unterstützt? Reichen euch vielleicht die Funktionen aus, die HDMI 2.0 bietet?