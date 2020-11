PS5 Accounts & Spiele teilen: So funktioniert das Sharing

PlayStation 5-Spiele können noch mehr ins Geld gehen, als schon auf der PlayStation 4. Wer immer das Neueste und Beste spielen will, der hat sich sicher nicht über die Preiserhöhung gefreut. Dagegen gibt es aber auf der PlayStation 5, wie schon bei den Vorgängern ein wenig Abhilfe, wodurch ihr mit Freunden und Familie Spiele teilen könnt. GamePro zeigt euch, wie das funktioniert und was ihr nicht damit machen könnt.

Hinweis zum Sharing: Überlegt euch wirklich gut, mit wem ihr euren Account teilt. Auf dem Papier hört es sich gut an, alle Spiele durch zwei teilen zu können. Jedoch gebt ihr hier auch sensitive Informationen an Dritte weiter. Macht das also nur mit Personen, denen ihr auch zu 100% vertraut.

So teilt ihr euren Account auf der PS5

Das Wichtigste, um euren Account mit jemanden zu teilen, ist dir Grundvoraussetzung überhaupt einen PSN-Account auf der PS5 zu besitzen. Dafür müsst ihr euch einen neuen Account anlegen oder euch in diesen einloggen. Wie das geht, zeigen wir euch hier:

Konsolenfreigabe & Offline-Spiel: Wer Account-Sharing schon von der PS4 kennt, der wird das Prinzip der PlayStation 5 direkt verstehen, es ist im Grunde das gleiche aber heißt anders. Jeder Account kann nämlich für eine PS5 gleichzeitig so aktiviert werden, dass alle Spiele auf allen Konten dieser Konsole funktionieren. Habt ihr das deaktiviert, dann kann nur der Account mit der Lizenz das Spiel starten. Zudem muss euer Konto aktiv sein, damit ihr die Spiele auch offline spielen könnt, da die PS5 sonst nach der Lizenz sucht.

Automatisch einstellen: Wenn ihr euch in einen Account das erste Mal einloggt und dieser wird nicht bereits auf einer PS5 aktiv verwendet, dann macht die Konsole das automatisch. Ist jedoch die Konsolenfreigabe schon aktiviert, dann seht ihr beim erstmaligen Einloggen diesen Bildschirm:

Je nachdem, was ihr mit der Person mit der ihr den Account teilt abgemacht habt, müsst ihr entsprechend auf "Aktivieren" oder "Nicht aktivieren" klicken. Klickt ihr auf ersteres, dann wird die andere PS5, sofern auf dieser nicht in diesem Moment gespielt wird, deaktiviert und ihr könnt alle Spiele des geteilten Accounts auf allen anderen Konten eurer PS5 verwenden.

Manuell einstellen: Der Zustand für die Konsolenfreigabe kann aber jederzeit auf jedem Account geändert werden:

Loggt euch in den gewünschten Account ein

Geht im Hauptmenü der PS5 in die Einstellungen und dort auf "Benutzer und Konten"

Unter "Sonstiges" findet ihr dann den Menü-Punkt "Konsolenfreigabe und Offline-Spiel"

Dort könnt ihr dann durch den Klick auf "Aktivieren" die Konsolenfreigabe in Gang setzen.

Im gleichen Menü könnt ihr dann auch wieder einen aktivierten Account deaktivieren, indem ihr einfach auf "Deaktivieren" klickt.

Was genau bringt Account-Sharing & worauf müsst ihr achten

Das sind die Vorteile:

Ihr könnt Spiele miteinander teilen

Familien müssen so digitale Spiele nur einmal kaufen

Jeder Spieler/Jede Spielerin kann auf die Spiele mit dem eigenen Account zugreifen

Das sind die Nachteile:

Jeder Account kann immer nur von einer Person gleichzeitig belegt werden

Es besteht die Gefahr, dass ihr Zugriff auf den Account verliert da jeder jederzeit die Daten ändern kann.

So schützt ihr euch vor Scams: Selbst wenn ihr der Person traut, kann es immer noch passieren, dass sie dann doch den Account für sich beansprucht. Deshalb hier einige Tipps, damit ihr ohne Probleme das Sharing nutzen könnt:

Erstellt extra neue PSN-Konten und nutzt nicht euren Hauptaccount

Stellt bei der Einrichtung des Kontos eine 2-Faktor-Authentifizierung ein

Verknüpft keine Zahlungsmethoden mit diesem Account

Setzt klare Regeln fest, wie ihr mit der Konsolenfreigabe umgeht. Zum Beispiel immer deaktivieren, wenn man den Account gerade nicht nutzt.

Tipps & Tricks für eure PS5

Ihr habt tatsächlich gerade eine PlayStation 5 erhalten und wollt jetzt wissen, was ihr alles damit machen könnt? Gar kein Problem, hier auf GamePro zeigen wir euch die wichtigsten Tipps, Tricks und Einstellungen, die ihr zur PS5 wissen müsst:

