Zwei PS5-Actionhits zum Top-Preis abstauben: Diese beiden Exklusivspiele muss man mal gespielt haben!

Diese beiden Action-Hits solltet ihr nicht verpassen: Die Uncharted Legacy of Thieves Collection für PS5 gibt es jetzt bei Amazon im Angebot.

Bei Amazon könnt ihr jetzt zwei große PlayStation-Hits für zusammen nur 14,99€ im Sonderangebot bekommen: Die Uncharted Legacy of Thieves Collection liefert euch Uncharted 4: A Thief's End und Uncharted: The Lost Legacy in einer verbesserten Version für PS5 und ist ein Muss für alle, die auf Action und Abenteuer stehen und die Spiele bislang tatsächlich verpasst haben:

Das Angebot ist Teil des großen Days of Play Sales bei Amazon, durch den ihr euch noch viele weitere PS5-Spiele günstig sichern könnt. Die Aktion läuft prinzipiell noch bis zum 12. Juni, die besten Deals könnten aber schon deutlich früher ausverkauft sein. Deshalb solltet ihr besser möglichst bald einen Blick auf den Sale werfen:

Uncharted: Legacy of Thieves Collection – Was bietet der Doppelpack für PS5?

1:30 Uncharted: Legacy of Thieves Collection im Launch-Trailer

Die Legacy of Thieves Collection bietet euch die beiden ursprünglich noch für PS4 erschienenen Spiele in einer technisch verbesserten PS5-Fassung. Im Qualitätsmodus bekommt ihr jetzt dynamische 4K-Auflösung, in den beiden verschiedenen Leistungsmodi gibt es flüssige 60 oder sogar 120 FPS. Außerdem werden DualSense-Features wie die adaptiven Trigger und das haptische Feedback ausgenutzt.

Mit Uncharted 4 bekommt die Geschichte rund um Nathan Drake das beeindruckende Finale, das sie verdient. Eure Suche nach einem legendären Piratenschatz führt euch um die halbe Welt, beispielsweise nach Panama, Schottland, Italien, Madagaskar und sogar in Nathans Heimat New Orleans. Die Gameplay-Mischung aus Action, Schleichen und kleinen Rätseln funktioniert sehr gut, vor allem beeindruckt das Spiel aber durch die spektakuläre Inszenierung auf allerhöchstem AAA-Niveau.

Uncharted: The Lost Legacy ist ein Spin-Off, das euch die beiden schon in der Hauptreihe aufgetretenen Abenteurerinnen Chloe Frazer und Nadine Ross spielen lässt. Deren Schatzsuche ist etwas fokussierter, beschränkt sich auf Indien und setzt nicht ganz so sehr auf Action wie Uncharted 4. Da die Erkundung im Vordergrund steht, können die Schauplätze dafür desto besser durch ihre dichte Atmosphäre glänzen, die Produktionsqualität ist auch hier auf Top-Niveau.

