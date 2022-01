PS5-Adapter für den DualSense lässt einhändig spielen und sorgt für mehr Accessibility

Accessibility im Gaming ist immer noch ein ziemlich stiefmütterlich behandeltes Thema. Zumindest bei Sony: Während Microsoft für Xbox Series S/X und Co zum Beispiel den Adaptive Controller anbietet, fehlt etwas Vergleichbares für die PS5. Darum hat ein YouTuber jetzt einfach selbst einen beeindruckenden Adapter für den DualSense-Controller gebastelt. Der lässt alle, die das wollen, nur mit einer Hand spielen.

PS5 einhändig spielen: DualSense-Adapter aus dem 3D-Drucker macht's möglich

Darum geht's: Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse und für eine ganze Menge Leute ist es unmöglich, mit herkömmlichen Controllern wie dem PS5-DualSense zu spielen. Darum arbeiten wiederum andere Menschen daran, Videospiele möglichst barrierearm und zugänglich für alle zu gestalten.

Wie zum Beispiel der YouTuber Akaki Kuumeri. Der hat einen genialen wie simplen Adapter für den PS5-Controller entwickelt, mit dem wir den Controller auch einfach nur mit einer Hand bedienen können. Wer also beispielsweise nur eine Hand benutzen kann, bekommt so endlich die Möglichkeit, das Gamepad zu bedienen und dadurch vielleicht überhaupt erst die Gelegenheit, in die Welt des Gaming einzutauchen.

So funktioniert's: Der Adapter kann einfach an einer Seite des PS5-Controllers angebracht werden. Dann muss die Unterseite nur noch auf einer Oberfläche wie einem Tisch oder den eigenen Beinen abgelegt werden. In dem der gesamte Controller bewegt wird, lassen sich die Bewegungen auf den Analogstick übertragen. Gleichzeitig wandern die L- beziehungsweise R-Tasten und Trigger ebenfalls mit auf die andere Seite.

So sieht das Ganze in Aktion aus:

Im Video ist nicht nur der Adapter in Aktion zu sehen, sondern auch, wie er am DualSense angebracht werden kann. Selbstverständlich funktioniert das an beiden Seiten des Controllers, so dass ihr problemlos entweder nur mit links oder nur mit rechts spielen könnt. Dafür muss das Design allerdings gespiegelt ausgedruckt werden.

Aus dem 3D-Drucker: Besonders großartig an dieser Adapter-Lösung ist, dass sie verhältnismäßig einfach nachgebaut werden kann. Zumindest, wenn ihr irgendwie Zugriff auf einen 3D-Drucker bekommen oder einen Druck in Auftrag geben könnt. Das Design des DualSense-Adapters kann hier nämlich komplett kostenlos heruntergeladen und selbst nachgedruckt werden.

Wie findet ihr die Idee mit dem Adapter? Was wünscht ihr euch?