Forza Horizon 5: Accessibilty-Funktionen bieten Gebärdensprache, reduzierte Spielgeschwindigkeit und mehr

Forza Horizon 5 ist da und es dürfte eines der zugänglichsten Spiele sein, die je veröffentlicht wurden. Die Accessibilty-Optionen bieten wirklich viele Möglichkeiten, das Spiel ganz an die eigenen Vorstellungen, Vorlieben und Bedürfnisse anzupassen. Ihr könnt zum Beispiel die gesamte Spielgeschwindigkeit herunterregeln, um besser auf alles reagieren zu können. Das wirkt vor allem in einem Spiel, bei dem es ums Schnell fahren geht, wirklich beeindruckend. Aber ein Update bringt endlich auch noch Gebärdensprache ins Spiel, was sich eigentlich als neuer Standard etablieren müsste.

Gebärdensprache und mehr: Forza Horizon 5 setzt neue Maßstäbe in Sachen Accessibilty

Videospiele haben ein Accessibility-Problem. Selbst die niedrigsten Voraussetzungen erfüllen die meisten Spiele nicht, leider lässt sich oft nicht einmal die Größe der Schrift auf dem Bildschirm anpassen. Von Screenreader-Funktionen, Hintergrundstörungen und Gebärdensprache fehlt in der Regel jede Spur. Wieso das alles aber eigentlich enorm wichtig wäre, könnt ihr hier lesen:

5 3 Mehr zum Thema Zugängliche Spiele: Accessibility ist viel mehr als Untertitel und Schwierigkeitsgrad

Forza Horizon 5 ist vorbildlich: Die Entwickler*innen von Forza Horizon 5 haben sich offenbar ziemlich gut beraten lassen und haufenweise Features eingebaut, die es in jedem Spiel geben sollte. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad, die Bewegungen im Hintergrund, Schriftgrößen, Farben, Kontrast und vieles mehr einzeln anzupassen. Zusätzlich könnt ihr einen Screenreader aktivieren und euch alles vorlesen lassen (via: Xbox Wire).

Komplette Spielgeschwindigkeit anpassen: Die vielleicht beeindruckendste Neuerung in Forza Horizon 5 stellt die Möglichkeit dar, die gesamte Spielgeschwindigkeit herunter zu regeln, wenn ihr das möchtet. Dadurch werden Menüs und User Interface nicht beeinflusst, aber die komplette Physik-Engine läuft einfach langsamer. So habt ihr viel mehr Zeit, zu reagieren und das Geschehen zu verarbeiten.

Hier könnt ihr euch die einzelnen Accessibilty-Optionen in Aktion ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Gebärdensprache in Cutscenes: Eine weitere wirklich beeindruckende Neuerung in Forza Horizon 5 stellt die Implementation von Gebärdensprache in Zwischensequenzen dar. Auch das würden wir uns in Zukunft für möglichst viele Spiele wünschen.

In Forza Horizon 5 gibt es die amerikanische und britische Gebärdensprache, allerdings leider erst etwas später mit einem Update. Das ist zwar immer noch ausbaufähig, aber immerhin schon mal mehr als ungefähr alle anderen Spiele anbieten.

Mehr zu Forza Horizon 5:

Forza Horizon 5 kann schon seit einigen Tagen von allen Käufer*innen der 100 Euro teuren Premium-Edition gespielt werden (oder denjenigen, die den Game Pass haben und 60 Euro für das Upgrade bezahlt haben). Alle anderen können sich seit heute endlich ins Getümmel des neuesten Horizon-Festivals in Mexiko stürzen. Forza Horizon 5 gibt es sowohl für Xbox Series S/X und Xbox One als auch für den PC.

Was haltet ihr davon, was wünscht ihr euch sonst noch?