Es stinkt gewaltig nach Fehler bei Amazon gerade. Wer über Nacht eine Mail erhalten hat, dass Spiele wie Horizon: Forbidden West, Returnal, Gran Turismo 7 oder Ratchet and Clank: Rift Apart am 12. November 2020 erscheinen werden, hat sicherlich große Augen gemacht. Doch kann das wirklich stimmen?

Tatsächlich lässt sich immer noch auf Amazon das Release-Datum der oben genannten Spiele einsehen. Demnach sollen all diese Titel zusammen mit den richtigen Launch-Spielen, wie Miles Morales oder Sackboy: A Big Adventure, am 12. November erscheinen. Das würde nicht nur gegen die bisherigen Angaben von Sony gehen, sondern auch den wahrscheinlich besten Konsolen-Launch aller Zeiten bedeuten.

Das kann nur ein Fehler sein: Es sollte nur wenige überraschen aber die Angaben auf den Produktseiten von Sony ist wenig überraschend, höchstwahrscheinlich ein Fehler. Wir haben trotzdem bei Sony nachgefragt, ob sich da etwas geändert hat, und werden die News bei einer Antwort entsprechend anpassen.

Woher kommt der Fehler: Diese Woche hatte Sony nach und nach Händlern ermöglicht, das Zubehör und Launchspiele für die PlayStation 5 auf den 12. November zu schieben. Wahrscheinlich eine Maßnahme, um während des Launchs möglichst wenig Leute aufgrund der Covid-19-Pandemie die Läden stürmen zu lassen. Amazon war jetzt einer der letzten, die diese Umstellung vorgenommen haben und sind dabei voraussichtlich zu voreilig gewesen und haben zu viele Artikel mit dem 12. November versehen.

Die richtigen Launchspiele der PS5

Aber das heißt natürlich nicht, dass alle Spiele, die gerade für den 12. November bei Amazon gelistet werden, falsch datiert sind. Denn Demon's Souls und Destruction All-Stars sowie die beiden oben genannten Spiele werden weiterhin zum Launch erhältlich sein. Dazu kommen noch weitere größere AAA-Spiele sowie einige Indies. Was genau euch am Launch spielerisch erwartet, könnt ihr hier nachlesen:

Habt ihr verwundert in der Nacht ebenfalls eine Mail von Amazon erhaltet? Auf welches Launchspiel der PS5 freut ihr euch besonders?