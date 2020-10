PS5-Accessoires samt DualSense kommen teilweise vor der Konsole raus

Alle warten auf PS5 und Xbox Series X. Aber dieser Konsolen-Launch ist wie kein anderer zuvor.Das zeigt jetzt auch noch ein weiteres Kuriosum: Während die PlayStation 5 offiziell erst am 19. November erscheint, kann in UK offenbar schon eine Woche vorher PS5-Zubehör gekauft werden. Das betrifft wohl auch den DualSense-Controller.

In Großbritannien erscheint das Zubehör offenbar vor der PS5 selbst

Eine Woche früher: Wer im Vereinigten Königreich wohnt, kann sich schon vor dem eigentlichen Launch der PS5 mit Zubehör eindecken. Wollt ihr also schon mal die Fernbedienung Probe halten und mit Controller vor dem Fernseher sitzen, um die PS5-Kamera anzuschauen, könnt ihr das dort eine Woche vor der Veröffentlichung von Sonys Next Gen-Konsole tun.

Während Sony die PlayStation 5 überall am 19. November auf den Markt bringt, gibt es beim Zubehör wohl Unterschiede. Das kommt laut dem UK-Retailer SimplyGames nämlich bereits am 12. November in Großbritannien auf den Markt und ja, das umfasst offenbar auch den DualSense-Controller. Zumindest schreibt das der Händler so explizit auf Twitter:

"In einem bizarren Twist in einer sowieso schon bizarren Situation" sei das Release-Datum des Zubehörs vorgezogen worden. Zunächst ging es dabei wohl nicht um den Controller, kurz darauf aber dann doch.

Link zum Twitter-Inhalt

Auch die PS5 selbst? Auf die Nachfrage hin, ob die Möglichkeit bestehe, auch die PS5 einfach eine Woche früher zu verkaufen, gibt es allerdings eine Absage. Auch wenn sämtliches Zubehör am 12. November auf den Markt kommt, wird das bei der Konsole wohl nicht der Fall sein.

Link zum Twitter-Inhalt

PS5-Zubehör schon früher: Wie sieht die Situation in Deutschland aus?

Alles bleibt beim alten: Wenn ihr jetzt darauf gehofft hattet, dass ihr auch hier schon etwas früher die Kamera, den Drücker und die Fernbedienung streicheln könnt, müssen wir euch leider enttäuschen. Sowohl bei einschlägigen Online-Händlern als auch auf der offiziellen PlayStation-Seite steht für Deutschland weiterhin der 19. November als Veröffentlichungsdatum. Auch bei Zubehör wie dem DualSense, der Fernbedienung, der Kamera und dem PS5-Headset.

Wir haben trotzdem einmal bei Sony nachgefragt und werden bei einer Antwort den Artikel anpassen.

Würdet ihr euch PS5-Zubehör schon vor dem Konsolen-Launch kaufen und wenn ja, warum? Welche Accessoires habt ihr generell im Auge?