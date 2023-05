PS5 im Angebot: Bundle mit Call of Duty MW 2 und Disc Edition jetzt günstig kaufen

Das PS5-Bundle mit Call of Duty_Modern Warfare 2 gibt's jetzt bei MediaMarkt und Saturn im Angebot.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn läuft jetzt ein Sale namens „Mailights“, in dem ihr neben günstigen 4K Smart TVs, Handys und Haushaltsgeräten auch einige Gaming-Deals bekommen könnt. Zum Beispiel gibt es das Bundle mit der PS5 Disc Edition und Call of Duty: Modern Warfare 2 als Download-Code jetzt schon für 569€. So günstig gab es das Paket laut Vergleichsplattformen noch nie. Bislang war Amazon mit 599,99€ am günstigsten.

Falls es nicht vorher ausverkauft ist, dürfte das Angebot noch bis zum Ende des Mai-Sales am 24. Mai verfügbar sein. Der Versand ist kostenlos.

PS5 günstig kaufen: Weitere Sonderangebote

Die PS5 könnt ihr bei MediaMarkt auch im Bundle mit Resident Evil 4 günstig im Angebot bekommen.

Falls ihr auf Modern Warfare 2 keine Lust habt, haben MediaMarkt und Saturn noch ein andere günstiges PS5-Bundle auf Lager: Für nur 555€ bekommt ihr die PlayStation 5 Disc Edition zusammen mit dem im März erschienenen Remake des Horror-Klassikers Resident Evil 4. In diesem Fall wird das Spiel in der Disc-Version und nicht nur als Download-Code beigelegt.

Noch günstiger könnt ihr gerade bei Ebay wegkommen. Dort gibt es mit dem Gutscheincode TECHNIKSTORE 50€ Extra-Rabatt. Dadurch gibt es die PS5 Disc Edition sowohl einzeln als auch in verschiedenen Bundles zu sehr günstigen Preisen. Ihr müsst euch aber beeilen, denn der Gutscheincode ist nur noch bis zum 17. Mai gültig.

Anbieter ist in diesen drei Fällen der größere Ebay-Händler Sbdirect24 mit 98,5 Prozent positiven Rezensionen. Der Versand ist auch hier kostenlos.

Was bietet Call of Duty: Modern Warfare 2?

13:08 Call of Duty: Modern Warfare 2 - Test-Video zur Story-Kampagne - Test-Video zur Story-Kampagne

Kampagne mit Bombast: Das Ende 2022 erschienene Call of Duty: Modern Warfare 2 bietet eine spektakulär inszenierte Kampagne mit dem üblichen CoD-Bombast. Die Story ist zwar nicht sonderlich interessant, bietet aber immerhin den Anlass, unsere Spezialeinheit zu abwechslungsreichen Schauplätzen von Amsterdam über Spanien bis nach Mexiko zu schicken.

Tolles Gunplay: Für die Langzeitmotivation sorgt der Multiplayer, der vor allem durch hervorragendes Gunplay und gut ausbalancierte Waffen überzeugt. Die Maps sind ebenfalls gut designt, allerdings im Vergleich zu früheren Teilen nicht sonderlich kreativ. Das Tempo ist wieder ein wenig langsamer als bei Vanguard und Black Ops Cold War, was mehr Raum für Taktik lässt.

Mehr günstige Angebote rund ums Gaming findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: