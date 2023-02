PS5 im Angebot: Jetzt God of War Ragnarök Bundle günstiger kaufen

Bei Ebay ist jetzt die PlayStation 5 Disc Edition nicht nur sofort verfügbar, sondern auch ein bisschen günstiger. Das Bundle mit God of War Ragnarök als Download-Code kostet nur noch 599,90€. So günstig bekommt ihr es laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo sonst. Auf Platz 2 liegt Amazon mit 619€. Dort wird aber erst ab dem 27. Februar geliefert und es kommen noch 5€ für den Versand dazu, weil das Spiel erst ab 18 freigegeben ist. Bei Ebay wird hingegen kostenlos im Lauf der nächsten Woche geliefert. Hier kommt ihr zum Deal:

Vertrauenswürdiger Händler: Bei dem Anbieter handelt es sich um den größeren Ebay-Händler Sbdirect24, der häufiger durch gute Gaming-Angebote auffällt und insbesondere Konsolen oft zu günstigen Preisen anbietet. Der Händler ist seit Jahren aktiv und seine Rezensionen bei Ebay sind zu 98,3 Prozent positiv. Ihr braucht also keine Angst vor einem Scam zu haben.

PS5 besser verfügbar: Die PlayStation 5, die noch 2022 meist innerhalb von Minuten ausverkauft war, sobald die Shops Nachschub bekamen, ist seit Anfang des Jahres deutlich besser verfügbar. Oft muss man zwar ein paar Wochen auf die Lieferung warten, man findet aber zumindest fast immer einen Händler, bei dem man sie bestellen kann. Günstiger gibt es sie aber nach wie vor so gut wie nie, außerdem ist sie bislang stets nur in Bundles und nicht einzeln zu bekommen. Das God of War Ragnarök Bundle ist dabei unserer Ansicht nach eine sehr gute Wahl:

Wie gut ist God of War: Ragnarök?

14:48 God of War Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

Das PlayStation-exklusive Actionspiel God of War Ragnarök ist unserer Ansicht nach einer der größten Hits des Jahres 2022. Das liegt nicht zuletzt an der enorm hohen Produktionsqualität, der hervorragenden Inszenierung und dem tollen Artdesign der Welten und Monster aus der nordischen Mythologie. Aber auch das Gameplay hat einiges zu bieten und überzeugt vor allem durch seine wuchtigen Nahkampfangriffe. Die Story ist ebenfalls wieder spannend, auch wenn sie im Lauf der rund 30 Stunden Spielzeit hin und wieder mal den einen oder anderen Durchhänger hat. Mehr könnt ihr in unserem ausführlichen Test erfahren:

146 26 Mehr zum Thema God of War Ragnarök im (spoilerfreien) Test - Einfach nur göttlich!