PS5 30th Anniversary Limited Edition könnte in Kürze wieder verfügbar sein, aber ihr müsst euch sputen!

Die PS5 im grauen Anniversary-Design war innerhalb von wenigen Minuten vergriffen.

Offenbar gibt es bald eine zweite Chance für alle, die am 26. September keine PlayStation 5 im limitierten 30th Anniversary Edition-Design bestellen konnten. Darauf weist ein Eintrag auf der offiziellen Shop-Seite von Sony hin.

Leaker entdeckt versteckten Eintrag zur PS5 Anniversary Edition

Dem zuverlässigen Sony-Leaker billbil-kun ist ein brisantes Detail auf der offiziellen Shop-Seite der PS5 Slim im Anniversary-Look aufgefallen (via Kotaku). Dort ist auf einmal ein Eintrag erschien, der besagt, dass die limitierte Konsole am 29. Oktober noch einmal zur Verfügung stehen wird, also schon in den kommenden Stunden.

Allerdings ist uns aufgefallen, dass dieser Eintrag nur auf der US-Seite von PlayStation Direct angezeigt wird, wir konnten sie auf den deutschen Shop-Seiten der Anniversary Collection, die über die Suchfunktion mittlerweile nicht mehr aufgerufen werden können, nicht entdecken.

Auch die anderen Anniversary-Produkte – also die PS5 Pro, der PlayStation Remote Player, der DualSense Edge und der mausgraue Standard-DualSense – verfügen über keinen solchen Eintrag. Es kann also durchaus sein, dass es sich noch einmal um ein paar Stornierungen handelt, die über die US-Seite zur Verfügung gestellt werden.

Was alles in den Bundles enthalten ist beziehungsweise war, das erfahrt ihr hier:

Kommt noch einmal ein zweiter Schwung zu Release?

Bisher war nicht klar, ob noch einmal mit einem weiteren Kontingent zum eigentlichen "Release" der PS5 30th Anniversary Collection am 21. November zu rechnen ist. Wir sind davon ausgegangen, jedoch ist es nicht gerade ein gutes Zeichen, dass die Shop-Seiten mittlerweile nicht mehr gefunden werden können.

Daher haben wir bei Sony nachgefragt, wie es mit weiteren Drops aussieht, auch ob vielleicht morgen noch ein Schwung folgt. Bis wir eine Antwort erhalten haben, behalten wir die Lage weiterhin für euch im Blick, um euch in diesem Artikel mit den neuesten Infos zu versorgen.

Würdet ihr morgen direkt noch eine Anniversary Edition bestellen? Oder habt ihr euch vielleicht sogar schon eine andere Konsole zugelegt?