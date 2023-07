Dank PS5-Update könnt ihr ab heute mit einem zweiten Controller in allen Spielen euren Liebsten helfen

Das sind die Neuerungen im aktuellen Beta-Update für die PS5.

Die PlayStation 5 hat mal wieder ein neues Update spendiert bekommen, das einige große Neuerungen im Gepäck hat – allerdings kommt es vorerst nur für alle mit einem Beta-Zugang. Seid ihr dafür angemeldet, könnt ihr neue Funktionen teils bereits Monate vor dem Release für alle testen. Auch diesmal steckt wieder einiges drin.

Zweiten DualSense als Hilfs-Controller anschließen

In dem Update stecken einige neue Barrierefreiheitsfunktionen. So könnt ihr ab sofort einen Hilfs-Controller einrichten: Damit bedient ihr die Konsole mit zwei DualSense, als wären sie ein einziger Controller. Das erleichtert euch etwa die Bedienung, wenn sie mit einem Controller für euch unhandlich ist, oder lässt euch Freund*innen und Kindern in Spielen aushelfen.

Um den Hilfscontroller einzuschalten, geht ihr wie folgt vor: Einstellungen > Barrierefreiheit > Controller > Zweiten Controller als Hilfe verwenden > Hilfs-Controller verwenden

Haptisches Feedback im Menü

Zusätzlich könnt ihr nun auch haptisches Feedback für die Navigation im PS5-Menü einschalten. Die Soundeffekte des Systems werden dann auch mit physischer Haptik über den Controller wiedergegeben, etwa wenn ihr ein Kästchen aktiviert, Benachrichtigungen bekommt oder ein Spiel startet.

So schaltet ihr es ein: Einstellungen > Barrierefreiheit > Controller > Haptisches Feedback während der Konsolennavigation

In der Bibliothek nach Spielen suchen

Eine kleine aber sicherlich sehr willkommene Neuerung ist die neue Suchfunktion im Bibliotheks-Tab der PS5. Hier könnt ihr eure Kollektion bald nicht mehr nur sortieren, sondern direkt mit einem Suchfeld nach einzelnen Spielen durchstöbern.

Neuer Abschnitt "Tipps entdecken"

Wollt ihr mehr über die Funktionen der PS5 wissen, könnt ihr euch jetzt Infos dazu geben lassen. Geht dazu in den Einstellungen zu: Leitfäden und Tipps, Gesundheit und Sicherheit und Weitere Informationen > Leitfaden und Tipps > Tipps entdecken.

Neue Party-Features : Ihr könnt Leute zu geschlossenen Partys einladen, ohne sie der Gruppe hinzuzufügen und Einladungen zu Partys an Gruppen senden

: Ihr könnt Leute zu geschlossenen Partys einladen, ohne sie der Gruppe hinzuzufügen und Einladungen zu Partys an Gruppen senden Vorschau der Bildschirmfreigabe : Teilt jemand seinen Bildschirm in einer Party, seht ihr noch vor dem Beitritt einen Vorschau davon

: Teilt jemand seinen Bildschirm in einer Party, seht ihr noch vor dem Beitritt einen Vorschau davon Verbesserte Spielhilfe : Neben laufenden Aktivitäten werden auch verfügbare, zuvor verfügbare, anstehende und abgeschlossene Aktivitäten angezeigt

: Neben laufenden Aktivitäten werden auch verfügbare, zuvor verfügbare, anstehende und abgeschlossene Aktivitäten angezeigt Lautstärke des PS5-Signaltons ändern: Ihr könnt den Sound für das Ein- und Ausschalten sowie Ruhemodus jetzt leiser stellen oder stummschalten.

Ihr könnt den Sound für das Ein- und Ausschalten sowie Ruhemodus jetzt leiser stellen oder stummschalten. Turnier-Kachel im Game-Hub zeigt euch an , wo ihr mit welchem Platz teilgenommen habt und wann das nächste Turnier stattfindet

, wo ihr mit welchem Platz teilgenommen habt und wann das nächste Turnier stattfindet In der Freunde-Registerkarte könnt ihr sehen, ob ihr jemandes Spiel beitreten könnt

Ihr könnt jetzt mit Emojis auf Nachrichten reagieren

Unterstützung für M.2-SSDs mit größerer Kapazität (bis zu 8 TB)

Unterstützung von 3D Audio powered by Tempest 3D AudioTech auf kompatiblen Dolby Atmos-fähigen HDMI-Geräten (Soundbars, Fernsehern oder Heimkinosystemen)

Was im letzten PS5-Update für alle steckte, lest ihr hier:

Mehr zum Thema Die PS5 hat ein Update auf Version 7.60 erhalten und die Änderung könnt ihr schon im Schlaf aufsagen von Chris Werian

Einen genauen Termin gibt es dafür noch nicht. Beta-Updates erscheinen aber in der Regel einige Wochen vor dem Release für alle. Bis dahin kann es dann allerdings noch zu einigen Änderungen beim Update kommen, bei denen Beta-Features verändert oder gar rausgenommen werden.

Seid ihr selbst Teil des Beta-Programms, könnt ihr das Update heute im Laufe des Tages runterladen.

Welche von diesen Neuerungen wollt ihr unbedingt im nächsten Update sehen?