PS5-Bundle am Prime Day: Jetzt schnell Disc Edition mit 2 Controller günstig schnappen

Zum Prime Day bietet Amazon die PS5 im Bundle mit zwei Controllern zum Schnäppchenpreis an.

Zum Amazon Prime Day gibt es neben vielen weiteren Gaming-Angeboten auch die PS5 günstiger: Das PS5-Bundle mit der Disc Edition und zwei DualSense Controllern bekommt ihr jetzt für nur 519,99€ statt 619,99€. Damit ist Amazon laut Vergleichsplattformen mit großem Abstand der günstigste Anbieter für das Paket, der zweitgünstigste Preis liegt derzeit bei 599,99€.

Das Angebot ist in der Theorie noch bis zum Ende des Prime Day und somit bis 23:59 Uhr am 12. Juli gültig. In der Praxis könnte es aber natürlich schon sehr viel früher ausverkauft sein, deshalb solltet ihr euch besser beeilen.

Bislang ist das Bundle mit zwei Controllern die einzige Version der PS5, die ihr im Prime Day günstiger bekommen könnt. Es könnte aber gut sein, dass noch weitere Bundles folgen werden. Generell rechnen wir damit, dass Amazon noch einige weitere Angebote für PS5 starten wird. Bislang sind immerhin schon mal einige Spiele reduziert. Hier findet ihr den Überblick über die Gaming-Angebote:

Amazon Prime Day 2023: Weitere Highlights

Amazon hat pünktlich um Mitternacht noch eine ganze Reihe weiterer Top Deals gestartet.

Der Amazon Prime Day 2023 findet am 11. und 12. Juli statt und bringt tausende Sonderangebote, die exklusiv für Prime-Mitglieder gelten. Viele Deals laufen die gesamten zwei Tage hindurch, sofern sie nicht vorher ausverkauft sind. Es gibt aber auch Blitzangebote, die nur für ein paar Stunden gültig sind. Auf unserer Prime Day-Übersicht halten wir euch stets auf dem Laufenden. Die Übersicht über sämtliche Deals findet ihr hier:

Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen

Falls ihr bislang noch kein Prime-Mitglied seid, aber trotzdem die PS5 günstig abstauben möchtet, könnt ihr das übrigens ganz leicht mit einer kostenlosen 30-tägigen Testmitgliedschaft tun. Dadurch könnt ihr euch auch noch zahlreiche weitere Vorteile wie Zugriff auf tausende Filme und Serien bei Prime Video, kostenlose PC-Spiele bei Prime Gaming oder Gratis-Premiumversand sichern. Mehr erfahrt ihr hier: