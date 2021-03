PS5-Architekt sieht es genauso wie ihr und hat keinen Bock auf Online-Trophäen

Mark Cerny ist der führende Architekt hinter der Playstation 4 und der Playstation 5. Außerdem war er an der Produktion vieler bekannter Spiele-Marken beteiligt. Man sollte also meinen, dass der Mann einiges an Skill mitbringt, wenn es um Videospiele geht. Dem scheint auch so zu sein, jedoch nicht, wenn es um Multiplayer-Modi geht.

Trophäen-Sammler: In einem Interview mit Game Informer gab Mark Cerny zu Protokoll, dass er die Kultur rund um die Playstation-Errungenschaften liebe. Inzwischen steht er bei 33 Platin-Trophäen, darunter echte Herausforderungen wie Demon's Souls. Allerdings sieht Cerny von der Komplettierung eines Titels ab, wenn dafür ein Online-Modus nötig ist. Nur für Rocket League machte er bisher eine Ausnahme.

Resistance ist Schuld

Als Grund für seine Einstellung nennt Mark Cerny Resistance: Fall of Man für die PS3, an dem er mitarbeitete. Als der Shooter erschien, wollte Cerny online mit seinen Skills "angeben", wurde aber von Spieler*innen niedergemacht, die Resistance zum ersten Mal spielten. Seit diesem Erlebnis verzichtet er auf die Platin-Trophäen, wenn diese Siege gegen andere Menschen voraussetzt.

Platin will geplant sein: Cerny ist ein vielbeschäftigter Mann. Kein Wunder bereitet er sich gut vor, bevor er eine Platin-Trophäe angeht. Sollte er in der Trophäen-Liste extrem unangenehme Voraussetzungen entdecken, spart der Playstation-Architekt sich den Versuch, ein Spiel zu komplettieren. Momentan schlägt sich Cerny mit Cuphead herum und ist sich nicht sicher, ob er den Titel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad schaffen wird.

Cernys Platin-Empfehlungen

Zum Schluss gibt euch Cerny noch vier Empfehlungen für angenehme Platin-Trophäen mit auf den Weg: Horizon Zero Dawn, Astro Bot Rescue Mission, Gravity Rush Remastered und Ghost of Tsushima. Offensichtlich hat keines dieser Spiele einen (kompetitiven) Online-Modus. Außerdem müsst ihr für die Komplettierung nicht tausende Gegner mit dutzenden verschiedener Waffen besiegen.

Spielt ihr Multiplayer-Modi so lange, bis ihr alle Trophäen bekommen habt?