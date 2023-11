Neuer PS5 Pro Controller jetzt verfügbar: Was er besser macht als der Sony DualSense Edge

Der neue Nacon Revolution 5 Pro PS5-Controller macht einiges besser als der Sony DualSense Edge.

Mit dem Nacon Revolution 5 Pro Controller für PS5 ist gerade eine hochwertige Alternative zum DualSense Edge erschienen, die einiges besser macht als der Pro Controller von Sony. Das High-End-Gamepad könnt ihr euch jetzt unter anderem bei MediaMarkt sichern, und zwar in einer weißen und einer schwarzen Version:

Alternativ könnt ihr den Nacon Revolution 5 Pro auch bei Saturn finden. Amazon hat ihn hingegen noch nicht im Sortiment, wir nehmen aber an, dass er auch dort bald auftauchen wird.

Was kann der Nacon Revolution 5 Pro für PS5?

Kein Stick Drift mehr: Nacon verspricht, dass mit dem Revolution 5 Pro die Sorge um Stick Drift der Vergangenheit angehört. Langzeittests dazu kann es zwar natürlich noch nicht geben, aber da der Controller auf Sticks setzt, die per Hall-Effekt funktionieren, dürfte er das Versprechen halten können. Auf jeden Fall funktionieren die Sticks wie auch die Buttons des Revolution 5 Pro äußerst präzise.

Der Nacon Revolution 5 Pro bringt einiges Zubehör wie Sticks und Thumb Grips zum Wechseln mit.

Zusätzliche Tasten: Auf der Unterseite bietet der Nacon Revolution Pro eine ganze Reihe zusätzlicher Tasten. Neben insgesamt vier programmierbaren Tasten, die seitlich an der Innenseite der Griffe liegen, gibt es in der Mitte weitere Buttons und Schalter, mit denen ihr unter anderem zwischen Profilen wechseln und die Lautstärke einstellen könnt. Auf der Vorderseite gibt es zudem einen Mute-Button für das Mikrofon eines angeschlossenen Headsets.

Längere Akkulaufzeit: Eine der größten Schwächen des DualSense Edge ist seine schwache Akkulaufzeit. Nutzt man alle Zusatzfunktionen des Pro Controllers von Sony, hält er oft nur fünf Stunden durch. Beim Nacon Revolution 5 Pro sind es immerhin gute zehn Stunden und somit gerade genug für ausgedehnte Gaming-Sessions an freien Tagen.

Anpassbar: Der Nacon Revolution 5 Pro bringt einiges Zubehör mit, das für optimale Haptik ganz nach den persönlichen Vorlieben sorgen soll. So werden Sticks mit verschiedenen Längen und unterschiedliche Thumb Grips mitgeliefert. Außerdem bekommt ihr drei Sets mit Gewichten, die sich in die Griffe einfügen lassen.

Trigger Stops statt adaptiver Trigger: Leider fehlen dem Nacon Revolution 5 Pro mit den adaptiven Triggern und dem haptischen Feedback zwei typische DualSense-Features. Dafür bekommt ihr Trigger Stops, die euch die Wege der Trigger verkürzen und so z.B. in Shootern schneller den Abzug betätigen lassen. Rumble gibt es beim Revolution 5 Pro jedoch seltsamerweise nur an der PS4. Immerhin: Anders als der DualSense ist der Revolution 5 Pro mit der PS4 kompatibel.

Mehr spannende Neuerscheinungen und günstige Sonderangebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: