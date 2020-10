PS5-Controller: So zeigt euch der DualSense, welcher Spieler ihr seid

In den letzten Monaten ging es beim PS5-Controller vor allem um das haptische Feedback, die adaptiven Trigger und wie Spiele diese neuen Funktionen umsetzen wollen. Der DualSense hat abseits davon aber noch weitere kleine Features zu bieten. So berichtete das japanische Magazin 4Gamer von neuen LED-Hinweisen zur Spielernummer und der Mikrofoneinstellung.

Mehr als nur verschiedenfarbige PS5-Lightbars

Wir sind es bereits vom DualShock-Controller der PS4 gewohnt: Je nachdem, welche Spielernummer wir haben, wenn wir mit mehreren Controllern an einer Konsole spielen, wird uns eine andere Farbe für die LED-Leuchte zugewiesen. Ähnlich funktioniert die Unterscheidung der PS5-Spieler*innen auch beim DualSense, nur halt nicht mehr vorne am Controller, sondern dezent an den Seiten des Touchpads:

Weiterer LED-Hinweis für die Spielernummer: Während die Farben sich hier von Blau, Rot, Grün und Lila bzw. Pink nicht verändert haben, gibt es dieses Mal noch einen weiteren Hinweis, der etwas deutlicher anzeigt, welche Spielernummer wir haben.

Statt zu überlegen, welche Farbe zu welcher Spielernummer gehört, weist uns eine weitere LED-Anzeige unterhalb des Touchpads gezielt darauf hin, ob wir Spieler*in Nummer 1, 2, 3 oder 4 sind. Die Anzahl der aufleuchtenden LEDs entspricht dabei der Spielernummer. Im folgenden Beispiel wären wir demnach Spieler*in 4:

Und auch die Mikrofon-Taste leuchtet. Das eingebaute Mikrofon lässt sich unterhalb des PS-Buttons, der zwischen den Analog-Sticks sitzt, ein- und ausschalten. Haben wir das Mikrofon stummgeschaltet, leuchtet die Taste rot.

Der DualSense-Controller wurde auch schon auseinandergenommen, was uns einen besseren Blick auf die Technik und Verarbeitung bietet:

