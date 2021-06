PS5-Controller: Echtes Foto zeigt, wie die neuen DualSense-Farben wirklich aussehen

Vor rund einem Monat kündigte Sony zwei neue Farben für den DualSense-Controller der PlayStation 5 an. Die neuen Controller werden in den Farben Midnight Black und Cosmic Red angeboten und konnten in einem ersten Trailer bestaunt werden. Doch in der Realität sehen die Farben etwas anders aus, als Sony sie bewirbt.

Foto zeigt die neuen PS5-Controller-Farben in der Realität

Im Reddit-Forum zeigt ein Foto eines Users alle drei DualSense-Farben im Vergleich. Während der weiß/schwarze Controller allgemein bekannt ist, zeigen sich erstmals die schwarze und die rot/schwarze Variante mit realer Farbgebung.

Link zum Reddit-Inhalt

Was ist anders? Der DualSense-Controller in Midnight Black sieht von der Farbgebung ähnlich aus wie bereits in den Teaser-Bildern und Trailern von Sony, nur der Farbton wirkt nicht so satt wie in den Teaser-Bildern. Die Farbe Cosmic Red sieht tatsächlich anders aus als die ersten Bilder es vermuten ließen.

In den ersten Werbebildern hatte der Controller noch einen Lila-Stich, der in der Realität nicht zu sehen ist. Stattdessen ist der Controller in einem Bordeaux-Rot gehalten. Auch der Glanz, der im Teaser-Trailer zu sehen ist, sticht beim echten PS5-Controller nicht so hervor.

Fans sind begeistert

Obwohl die Controllerfarben aus dem Trailer nicht zu 100 Prozent der Realität entsprechen, sind die Fans hellauf begeistert. Sowohl der schwarze als auch der rote Farbton kommen bei den Reddit-Usern gut an:

"Der Rote sieht fantastisch aus. Ich frage mich, wie lange es dauern wird, bis wir verschiedene Farben sehen werden."

"Gib mir den Schwarzen."

Doch auch der originale DualSense-Controller mit dem weißen Farbton hat seine Anhänger gefunden. So hat jede Controller-Farbe seine Liebhaber:

"Hot take: Ich mag den Weißen eigentlich immer noch am liebsten. Er ist mir ans Herz gewachsen."

Weitere Fanstimmen wünschen sich einen blauen DualSense-Controller oder farbige Knöpfe wie bei den älteren Konsolengenerationen:

"Der rote Controller sieht unglaublich aus, ich wünschte nur, die Controller hätten die farbigen Tasten wie die Alten."

"Wo ist der Blaue?"

Wer sich in die neuen DualSense-Farben verliebt haben sollte, der kann die Controller bei ausgewählten Händlern vorbestellen:

9 0 Mehr zum Thema PS5 DualSense Wireless-Controller: Jetzt in zwei neuen Farben vorbestellen [Anzeige]

Wann sind die neuen Controller-Farben erhältlich?

Die neuen PS5-Controller werden ab dem 18. Juni 2021 zum Verkauf stehen.Während Midnight Black 69,99 Euro kosten wird, müssen wir für Cosmic Red mit 79,99 Euro etwas tiefer in die Tasche greifen. Bei den Preisen handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung, deshalb variieren die Preise bei einzelnen Händlern.

Leider gibt es aktuell noch keine farblich zu den DualSense-Controllern passende PlayStation 5-Konsole. Fans wünschen sich schon seit längerem andersfarbige Konsolen, doch bislang hat Sony keine weiteren Farben bekanntgegeben.

Wie gefallen euch die Farben auf dem Foto?