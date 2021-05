PS5-Controller in Rot und Schwarz: Sony kündigt zwei neue Farben an

Für alle, die mit dem PS5-Look in Schwarz-Weiß nicht so zufrieden sind, gibt es bald immerhin beim DualSense offizielle Alternativen. Sony kündigte die neuen Farben Cosmic Red und Midnight Black, die von der Galaxie inspiriert sind. Damit bestätigt sich das Gerücht der letzten Tag, dass neue Varianten auf dem Weg sind.

Auf der offiziellen Website von PlayStation gibt es einige schlichte Bilder zu den neuen Controllern (siehe unten). In einem Trailer präsentiert Sony die neuen Farben dagegen etwas aufregender:

Ab wann sind die neuen Farben erhältlich? Auf der offiziellen Website zum Controller hat Sony bisher nur bekannt gegeben, dass die Controller "demnächst erhältlich" sind. Einen genauen Termin gibt es noch nicht.

Midnight Black

Lange ersehnt, nun ist er endlich da: Der DualSense in Schwarz. Dieser kommt dabei mir zwei dezenten Schwarztönen daher.

Cosmic Red

Wer es lieber etwas farbig mag, kann zu dem DualSense in Schwarz und Himbeerrot greifen.

Farbige PS5-Seitenteile gibt es bisher nicht

Die neuen Farben für den PS5-Controller sind ein guter Anfang, müssen aber nicht bedeuten, dass Sony auch bald bei der Konsole selbst Alternativen nachliefert. Der Wunsch ist hier aber nach wie vor groß und passende Seitenplatten zu den neuen Controllern würden nicht nur einiges her machen, sondern Sony sicher auch weiteres Geld in die Kasse spülen, was sie sich wohl nicht entgehen lassen wollen.

Wie gefallen euch die neuen Farben?