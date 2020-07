Trailer zeigt inoffizielle schwarze PS5 & Fans wollen ihn an Sony senden

Eine Farbgebung, die nicht jedem gefällt: Mittlerweile wissen wir, wie die PlayStation 5 aussieht. Sonys kommende Next Gen-Konsole besitzt ein futuristisch anmutendes Gehäuse, erstrahlt komplett in weiß und setzt hier und da schwarze und blaue Akzente. Die einen feiern den neuen Look und die untypische Farbgebung, die anderen sehnen sich nach einem eher klassischen Design in schwarz.

Wenn die PS5 schwarz wäre - Konzept-Trailer zeigt klassisches Design

Der Wunsch nach einer "Black Edition" der PlayStation 5 ist also groß. Offiziell gibt es die Konsole jedoch nicht in der (seit der PS2) typischen PlayStation-Farbe. Ein inoffizieller Trailer zeigt uns immerhin, wie schick sie in schwarz aussehen würde:

Das Video stammt vom Designer Giuseppe Spinelli von Let's Go Digital. Die niederländische Seite machte in der Vergangenheit bereits mehrmals mit eigenen Konzepten und Designs auf sich aufmerksam und stieß damit größtenteils auf Begeisterung bei den Spielern.

Hier aber noch einmal der Hinweis, dass es sich bei dem oberen Video keineswegs um offizielles Material von Sony handelt. Bislang haben die PlayStation-Macher keine schwarze PS5 angekündigt. Alle Bilder des offiziellen PS5-Designs könnt ihr euch in einem separaten Artikel ansehen.

Der Große Wunsch nach einer "PlayStation 5 Black Edition"

Was sagen die Spieler zum Video? Bei den Fans kommt das Video erneut gut an und es wird wie schon nach dem offiziellen PS5-Reveal deutlich, dass sich viele Spieler lieber eine schwarze Konsole ins Wohnzimmer stellen würden.

Youtube-User Sharan k macht sogar scherzhaft den Vorschlag, dass alle Fans des klassischen PlayStation-Designs das Video von Spinelli an Sony tweeten soll, damit sich das Unternehmen den großen Wunsch der Community zu Herzen nimmt.

Alle offiziellen Infos zur PS5

Release & Preis: Die PS5 erscheint Ende 2020, bislang gibt es aber noch keinen offiziellen Release-Termin. Ein Insider behauptet jetzt, dass Sony aber noch im Juli den Release-Termin sowie den PS5-Preis enthüllen soll.

Alle Hardware-Infos: In unserer umfangreichen GamePro-Übersicht fassen wir alle bekannten Infos zur PlayStation 5 für euch zusammen, von den Hardware-Specs bis hin zur Abwärtskompatibilität.

Was sagt ihr: PS5 in weiß oder doch lieber in schwarz?