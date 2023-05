Endlich ein starkes Angebot für die PS5 ohne Bundle: Disc Edition jetzt deutlich unter UVP kaufen

Die PS5 gibt es nun besonders günstig.

Darauf haben viele gewartet: Die PS5 gibt es nun im Angebot deutlich günstiger und das ganz ohne Bundle. Wer also lieber die Konsole an sich kaufen möchte und kein Spiel dabei haben will, kann jetzt die PlayStation 5 bei ebay für nur 499€ statt 549,99€ kaufen.

Das Angebot gilt bis zum 17. Mai 2023 und solange der Vorrat reicht. Bei der PS5 ist davon auszugehen, dass sie vor Angebotsende ausverkauft sein dürfte. Zögert entsprechend nicht zu lange mit dem Kauf, wenn ihr eine wollt.

PS5 mit Gutschein günstiger kaufen

So funktioniert die Aktion: Bei ebay gibt es derzeit 10 Prozent Rabatt auf ausgewählte Technik. Um den Rabatt zu erhalten, müsst ihr einfach den Gutscheincode TECHNIKSTORE im Warenkorb anwenden. Der Rabattbetrag kann dabei maximal 50€ betragen. Deshalb könnt ihr die PS5 Disc Edition im ebay-Angebot 50€ günstiger kaufen.

Seriöser Händler: Verkauft wird die PS5 vom ebay-Händler sbdirect24. Diese haben 98,6 Prozent positive Bewertungen bei über 57.000 Bewertungen. Sie sind zudem bei jeder ebay-Aktion offizieller Partner und sind daher ein seriöser Händler. Es gelten bei ihnen daher auch die normalen Widerrufsrechte.

Alternativ die PS5 im Bundle kaufen: Sollte die normale PS5 ausverkauft sein oder ihr doch lieber die Konsole direkt mit einem herausragenden Spiel kaufen wollen, dann gibt es bei ebay die Möglichkeit die PS5 im God of War Ragnarök-Bundle zu kaufen.

Nintendo Switch OLED & Xbox Series X im Angebot

Neben der PS5 könnt ihr bei der Technikstore-Aktion von ebay noch weitere Konsolen deutlich günstiger kaufen. Allen voran gibt es die Nintendo Switch OLED dank des Gutscheins für nur 305,10€ statt 339€. Außerdem könnt ihr die Xbox Series X im Forza Horizon 5 Premium Edition Bundle für nur 489€ statt 539€ kaufen.

Beides sind aktuelle Bestpreise für die Konsolen. Wer also die aktuelle Konsolengeneration kaufen will, hat jetzt bei ebay eine tolle Möglichkeit.