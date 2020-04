PS5-Controller: Insider lüftet angeblich Geheimnis des Create Buttons

Sony hat vor einigen Tagen den PS5-Controller mit ersten Bildern und Features vorgestellt, hält sich bezüglich einiger neuer Funktionen aber noch bedeckt. Fans (und wir auch) rätseln derweil etwa, was es mit dem neuen Create-Button auf sich haben könnte, der den Share-Button des guten alten PS4-Controllers ersetzt. Ein bekannter Insider will nun eine Antwort auf diese Frage liefern. Offiziell bestätigt ist das aber natürlich nicht.

Wie funktioniert der Share-Button des PS4-Controllers? Mit dem Share-Button des Dualshock 4-Controllers könnt ihr bekanntlich ganz einfach Screenshots und Gameplay-Videos eurer PS4-Spiele aufnehmen und über Social Media teilen. Der Create-Button des PS5-Controllers soll laut Sony ähnlich funktionieren, habe aber einige erweiterte Funktionen.

Der bekannte Branchen-Insider Tidux will mehr wissen: Angeblich verstecke sich hinter dem Create Button ein Real Time Editing Tool. Also eine App, mit der wir auf Knopfdruck aufgezeichnete Spielszenen bearbeiten und teilen können.

So, what’s up with the create button? It functions pretty much as the Share button does today, new is the Creation Studio, a suspended app that’s instant when you wanna use it. Real time editing tool at your fingertips, resembles the nvidia shadowplay.