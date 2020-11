PS5: Sogar DualSense-Ladestation dank Bots zu Wucherpreisen auf eBay

Der PlayStation 5-Wahnsinn auf eBay geht weiter. Nachdem bereits in der Vorbestellerzeit und auch nach dem Launch die Konsolenpreise auf dem Online-Marktplatz absurde Ausmaße annahm, ist jetzt auch das Zubehör stark betroffen. Die Ladestation des DualSense-Controller wird dort jetzt ebenfalls überteuert von Resellern angeboten.

Vor allem Großbritannien ist betroffen, nachdem Scalper die Bestände mit Hilfe von Bots leergekauft haben, um dann damit auf der Plattform Profit rauszuschlagen.

Stolze Preise für ein verzichtbares PS5-Zubehör

Diese Masche führte bei der der PS5-Konsolen unter anderem dazu, dass die Preise an die 4.000 Euro heranreichten. Für die offizielle DualSense-Ladestation liegen die Sofort-Kauf-Angeboten in Deutschland dagegen aktuell bei 88,88 Euro. Und auch die Gebote treiben die Preise locker über den eigentlichen Verkaufspreis von 34,99 Euro.

Wie Pushsquare berichtete, lag ein Kauf-Angebot in Großbritannien sogar bei 399,99 Pfund. Wir fanden dagegen eine aktuelles britisches Angeboten von 168,74 Euro.

In den meisten Fällen liegen die Angebote damit beim doppelten Preis, was sich für die Reseller in großer Stückzahl zu einem großen Gewinn summieren kann. Aus diesem Grund greifen die Scalper auch auf Bots zurück, wodurch sie an große Mengen herankommen.

Das die Scalper von der hohen Nachfrage nach der PS5 profitieren, war abzusehen, aber bei der Ladestation überrascht es doch ein wenig. Immerhin handelt es sich dabei um ein Zubehör, auf das man durchaus warten kann, da vorerst auch das USB-Kabel ausreicht. Aber wie sonst auch regiert hier Angebot und Nachfrage.

Es geht noch absurder: Abgesehen von überteuerten PS5-Konsolen und Zubehör, bieten einige Menschen sogar auf die Verpackungen der Konsole. Wohl gemerkt ohne Inhalt, aber zu Preisen, die über den Wert der PS5 hinausgehen:

59 1 Mehr zum Thema PS5-Karton für 705€ - Diese eBay-Angebote sind mehr als dreist

Wie sehr benötigt ihr die DualSense Ladestation?