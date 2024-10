PS5-Spieler zockt aktuelles PS-Exclusive und bekommt auf erniedrigende Weise gezeigt, wie kaputt sein DualSense-Controller ist

Auch beim DualSense kann es zu Stick Drift kommen.

Das Stickdrift-Problem ist nicht vielen Besitzer*innen der Nintendo Switch und Xbox Series X/S ein Begriff, sondern sorgt auch bei etlichen PS5-Fans für ein ernüchterndes Seufzen. Wenn der Analogstick des DualSense plötzlich ein Eigenleben entwickelt, schmälert das natürlich den Spielspaß bei den meisten Games. Wie das Ganze im PS5-Exclusive Astro Bot aussieht, zeigt uns jetzt YouTuber SpectreXGaming.

Was ist Stickdrift? Kurz erklärt: Beim sogenannten Stickdrift wollen die Analogsticks nicht mehr richtig funktionieren und registrieren Tasteneigaben, die gar nicht von euch selbst kommen. Dieses Problem wird durch starken Gebrauch oder schlichtweg das Alter des Controllers begünstigt, Kern des Problems ist aber die Mechanik im Inneren.

Wie extrem das Problem das in Astro Bot aussieht, zeigt uns das verlinkte YouTube-Video. Denn der im Spiel dargestellte Ingame-Controller, ahmt nicht nur die Controller-Bewegungen des Spielers nach, sondern auch die (vermeintlichen) Tasteneigaben.

Was tun bei Stick-Drift? Sollte euer Controller auch an Stickdrift leiden, dann könnt ihr ihn zur Reparatur oder Umtausch einschicken, sofern eure Garantie noch läuft.

Apropos Controller: Der DualSense erscheint in neuen Farben

1:00 Neue Farben für die PlayStation 5 angekündigt - Chroma-Kollektion kommt diesen Winter

Autoplay

Mit der Chroma-Collection ist der DualSense bald übrigens in drei schicken neuen Farben erhältlich: Pearl, Indigo und Teal. Erstere beiden erscheinen am 7. November, letztere am 23. Januar 2025. Der obere Trailer zeigt euch die frischen Farben genauer!

Und apropos 7. November: Die PS5 Pro kommt ebenfalls an diesem Tag auf den Markt. Alle wichtigen Infos zu Sonys neuestem Konsolen-Flaggschiff findet ihr in der oben verlinkten GamePro-Hardware-Übersicht.

Habt ihr schon mit Stick-Drift zu kämpfen gehabt? Und Falls ja: Wie habt ihr das Problem gelöst? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare, wir freuen uns auf eure Antworten!.