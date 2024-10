PS5 Pro: Alles zu Release, Preis, Design, Specs und mehr im Überblick

Sony rückt nach Monaten voller Gerüchte mit offiziellen Informationen zur PS5 Pro heraus.

In einer neunminütigen Präsentation stellte der PS5-Systemarchitekt Mark Cerny das Pro-Upgrade vor und ging dabei auf sämtliche technischen Details ein. Wir fassen für euch alles zur PS5 Pro wie Preis, Release, Specs und mehr zusammen.

Letztes Update am 23. Oktober: Wir haben passend zu unserem großen Find Your Next Tech-Event auf Twitch den Artikel noch einmal für euch überarbeitet.

PS5 Pro-Release - Dann erscheint die neue Konsole von Sony

Release: 07. November

07. November Die Konsole kann aktuell ganz normal vorbestellt werden

Einen ersten Blick auf die Konsole bekommt ihr mit diesem Video:

1:05 PS5 Pro wurde in einem ersten Trailer enthüllt: Neue Konsole mit Preis und Release-Datum vorgestellt

Autoplay

Preis – So viel kostet die neue Konsole

Das ist der Einführungspreis der Konsole: 800 Euro

Wo kommt der hohe Preis her? Die PlayStation 5 Pro wird die aktuell teuerste Konsole auf dem Markt sein. Der starke Preisunterschied zwischen USA (700 US-Dollar) und Europa rührt daher, dass bei uns die Steuern bereits mit inbegriffen sind. In den USA hingegen kommen noch einmal je nach Stadt und Bundesstaat in dem die Konsole gekauft wird ein Steuersatz dazu.

PS5 Pro vorbestellen: Hier geht's

Die neue Konsole von Sony geht in Kürze in die Vorbestellung. Am 26. September startet bei Sony selbst der Vorverkauf, auf Amazon und Co. müsst ihr noch bis zum 10. Oktober warten. Eine Uhrzeit gibt es aktuell noch nicht.

Design – So sieht die PS5 Pro aus

Wer ein gänzlich neues Design erwartet hat, wird ein wenig enttäuscht:

Die PS5 Pro kommt in einem ähnlichen Design wie die Slim daher, nur mit drei statt einem Streifen auf den Seitenplatten.

Es passt wenig überraschend zu dem Drei-Streifen-Look, den Sony bereits auf einer Geburtstagsgrafik zum dreißigjährigen PlayStation-Bestehen verraten hat.

Die gerippte Furche in den Seitenplatten orientiert sich dabei weitgehend am Design der PS5 Slim während der Rest des Gehäuses eher der OG-PS5 ähnelt. Die neue Pro reiht sich also nahtlos in das bestehende PS5-Lineup ein.

Anniversary Edition als limitiertes Design

Im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums von PlayStation wurde jetzt ein besonderes Design angekündigt. Dieses ist an die klassische PlayStation 1 angelehnt und neben der Konsole steht auch der Controller, das PS Portal und weiteres Zubehör in dem grauen Design zu Verfügung.

In einem limitierten Bundle gibt es die PS5 Pro samt Controller und anderem Zubehör im klassischen Design.

Wann geht die Vorbestellung los? Genauso wie die normale PS5 Pro könnt ihr auch die Anniversary Edition ab dem 26. September bei Sony selbst vorbestellen. Die Konsole an sich wird wohl auch am 10. Oktober bei anderen Händlern zur Verfügung stehen. Der Preis ist noch nicht bekannt, aber es gibt schon erste Hinweise:

PS5 Pro Specs - Das sind die technischen Details

Am wichtigsten ist wohl das Leistungs-Upgrade der PS5 Pro und das deckt sich mit bisherigen Gerüchten. Etwa 45 Prozent mehr soll es bei klassischen Render-Techniken geben, 200 Prozent dann beim Ray-Tracing, da dort die größten Fortschritte gemacht wurden.

Es sind noch nicht alle technischen Specs bekannt, aber wir fassen alle bisher bekannten in dieser Tabelle für euch zusammen:

PS5 Pro Release 7. November 2024 Modellnummer(n) unbekannt Erhältlich als • Digital Edition (ohne Laufwerk) Preis

(Zum Launch) • 800€ Abmessungen

(H x B x T) unbekannt Gewicht unbekannt Fertigungsprozess 4nm TSMC (vermutlich) GPU • AMD RDNA 3.5 mit 60 Compute Units

• AMD RDNA 4-Ray-Tracing-Features CPU AMD Zen 2 mit 8 Kernen / 16 Threads bei voraussichtlich 3,85 GHz RAM voraussichtlich 16 Gigabyte GDDR6 mit 576 GB/s Transfer KI-Upscaling PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) Energieverbrauch

(Typisch in Spielen) unbekannt Laufwerk modular SSD-Speicher 2.000 Gigabyte (1.761 GB voraussichtlich nutzbar) Anschlüsse (vorn) 2x USB-C (Gen unbekannt) Anschlüsse (hinten) unbekannt Standfuß optional erhältlich WLAN Wi-Fi 7 HDMI 2.1

Einen direkten Vergleich zwischen den bisherigen PS5-Modellen findet ihr hier:

Diese Spiele profitieren von der PS5 Pro

Als Beispiel für die zusätzliche Power zeigte Sony während der Präsentation The Last of Us Part 2, Spider-Man 2 und Ratchet & Clank: Rift Apart in ihren Qualitätsmodi bei 60 fps statt 30 fps. 120 fps sollen ebenfalls in viel mehr Titeln möglich sein.

Unter anderem in Spielen wie Horizon: Forbidden West und Hogwarts Legacy sollen zudem PS5 Pro-Patches folgen, die zusätzliche Grafik-Details und Ray-Tracing-Effekte neben den höheren Framerates und Auflösungen freischalten.

Die Ray-Tracing-Effekte von Hogwarts Legacy wurden als Beispiel für die Power der PS5 Pro herbeigezaubert. Hier anhand der Spiegelungen am Boden.

Als weitere Pro Enhanced-Titel führt Sony in einem offiziellen Blog-Post folgende Titel:

Alan Wake 2

Assassin's Creed: Shadows

Demon's Souls

Dragon's Dogma 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Gran Turismo 7

Marvel's Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part 2 Remastered

Zusätzlich soll der PS5 Game Boost wie schon bei der PS4 Game Boost allen Titeln mit instabilen Framerates oder niedrigen dynamischen Auflösungen auf die Beine helfe.

Ausgewählte PS4-Titel sollen sogar via 'Enhanced Image Quality' schärfer dargestellt werden können und bei der Auflösung Upgrades erhalten. Womöglich durch das Hinzufügen von PSSR.

KI-Hardware für PSSR

Neben der performanteren GPU und dem Ray-Tracing-Boost nannte Mark Cerny noch eine weitere Säule der PS5 Pro: KI-gestütztes Skalieren in Form von PlayStation Spectral Super Resolution, kurz PSSR. Die Technik soll vor allem niedrig aufgelösten Spielen mehr Schärfe entlocken oder alternativ mehr Spielraum für höhere Framerates oder Grafik-Details schaffen.

Gezeigt wurde das in den Performance-Modi vom aktuellen Ratchet & Clank, Spider-Man 2 und von The Last of Us Part 2:

Rechts sieht The Last of Us Part 2 weitaus schärfer aus, was auf PSSR zurückzuführen sein dürfte, da der Titel keine dynamische Auflösung verwendete, die jetzt einfach höher liegen könnte.

Kurz zusammengefasst handelt es sich bei PSSR um einen KI-gestützten Algorithmus, der bei seinen Kalkulationen Bildinhalte aus zuvor gerenderten Frames und deren Bewegungsrichtung einbezieht.

Sogar vorgetäuschtes "8K"-Gaming könnte damit möglich sein, den Claim hat Sony eigentlich erst kürzlich von den PS5-Packungen genommen, nur um ihn jetzt in offiziellem Material wieder hervorzuholen.

Mehr zu PSSR erfahrt ihr hier:

Damit KI-Berechnungen effizienter gestaltet werden können, erhält die PS5 Pro speziell angefertigte Hardware, zu weiteren Verwendungszwecken wurde aber noch nichts verraten.

So könnte Sony etwa ein Nvidia-ähnlichens Ray-Reconstruction-System implementieren, das Ray-Tracing-Funktionen unter die Arme greift, indem grobe Berechnungen mit höherer Qualität rekonstruiert werden.

Alternativ wäre auch die Berechnung von Zwischenbildern denkbar, um Spiele von 60 fps ohne großen Aufwand auf 120 fps zu hieven – sogenannte Frame-Generierung. Bei der PS5 Pro-Ankündigung hat sich Mark Cerny aber lediglich zur Skalierung geäußert.

28:49 800 Euro für die PS5 Pro - Ist das okay?

Die PS5 Pro ist ein saftiges Performance-Upgrade, aber lohnt sich das auch?

Mark Cerny hat mit seiner Präsentation deutlich gemacht, worum es bei der PS5 Pro geht: Das maximale Performance-Erlebnis im PS5-Kosmos, aber der Preis ist sicher auch Luxus, rechnen wir die 450 Euro unverbindliche Preisempfehlung für die PS5 Slim Digital Edition gegen.

Dafür muss sich der massive Performance-Zuwachs dann auch in den Spielen rechnen, und wie gut PSSR in der Praxis funktioniert, wird sich dann wohl erst zum Release zeigen.

Wir sind auf jeden Fall gespannt, ob sich die 350 Euro Aufpreis lohnen, vor allem im Hinblick auf momentan recht ruckelige und unscharf aufgelöste Multiplattform- und Unreal Engine 5-Titel.

Oder was meint ihr? Ist die PS5 Pro genau das, was ihr euch gewünscht habt?