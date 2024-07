PS5-Spieler verzweifelt am Stickdrift seines DualSense, versucht das Problem mit Gewalt zu lösen - macht es aber nur noch schlimmer

Dieser PS5-DualSense hat jetzt nicht mehr nur Stickdrift, sondern ist ganz kaputt (Bild: reddit.com/user/Memerman_II/).

Egal ob Nintendo Switch, Xbox Series S/X oder PS5: Durch die Bank kann es bei allen Controllern zum sogenannten Stickdrift-Problem kommen. Dann funktionieren die Analogsticks nicht mehr richtig und das Gamepad registriert Eingaben, die gar nicht vorgenommen werden.

Das kann beim Spielen gehörig auf die Nerven gehen. Aber euren Controller solltet ihr deswegen trotzdem besser nicht gleich zerstören, wie es dieser PS5-Spieler offenbar getan hat.

Rainbow Six Siege und DualSense-Stickdrift treiben diesen PS5-Spieler in die Verzweiflung

Darum geht's: Ihr müsst nicht einmal unbedingt besonders lange und intensiv spielen, Stickdrift kann auch einfach so auftreten. Das ist natürlich ganz besonders ärgerlich, wenn ihr Spiele zockt, bei denen es auf genaue Eingaben ankommt (was beinahe alle sind).

Dieser PS5-Gamer hier hat zwar nicht den bockschweren Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree gespielt, als er seinen Controller zerstört hat, sondern laut eigenen Angaben in den Kommentaren den Taktik-Shooter Rainbow Six Siege. Allerdings trägt das Spiel keine Schuld, sondern eher der PS5-Controller.

So sieht der jetzt aus:

Der offenbar abgerissene Teil des Controllers erinnert an die Nintendo Switch-Joy-Cons oder die Nunchuk-Controller der Wii. Nur, dass er eben garantiert nicht mehr funktioniert.

Wie ist es dazu gekommen? Weil der Stickdrift ihn so sehr genervt hat, habe er wiederholt auf die Seite des Controllers geschlagen – weil er dachte, das würde das Problem vielleicht beheben. Dann habe er letztlich die Abdeckungen des Controllers abgenommen und "den Kram darin rausgeworfen". Wie es zur Zweiteilung kam, erklärt das aber natürlich nicht.

So sieht der Rest aus:

So reagiert die Community: Die allermeisten Menschen in den Kommentaren scherzen darüber, dass der Urheber des Posts bestimmt den Elden Ring-DLC gespielt haben muss, weil der so schwierig ist und viele Fans an den Rand ihrer Geduld bringt. Am zweithäufigsten wird dem Menschen allerdings empfohlen, eine Therapie zu machen, um seine scheinbaren Wut-Probleme in den Griff zu bekommen.

Darauf antwortet der Spieler mit dem Kommentar, die Leute sollten sich beruhigen. Ein Freund von ihm sei noch viel schlimmer und habe beim Elden Ring-Spielen sogar einen TV und Tisch zerstört.

Das solltet ihr stattdessen lieber machen: Wenn ihr euch noch innerhalb der Gewährleistungszeit befindet und noch Garantie auf den PS5-Controller habt, lasst ihn reparieren oder tauscht ihn gegen einen neuen ein.

Bei der Nintendo Switch und den Joy-Cons war das Problem mit dem Stickdrift so massiv, dass Nintendo die defekten Controller sogar noch nach Ablauf der Garantie-Frist kostenlos repariert hat.

Wie geht ihr mit euren Controllern um? Habt ihr schon mal einen aus Wut über ein Spiel oder den Stickdrift zerstört und wenn ja, weswegen und welches Spiel?