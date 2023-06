Retro-Look für die PS5 gefällig?

Die PS5 ist eine ziemlich große und auch etwas klobige Konsole, deren Aussehen schon vor Release von so manchem Fan liebevoll mit einem Standventilator verglichen wurde. Während das Design sicher nicht jedem zusagt, gibt es zumindest einige Optionen, es anzupassen. Sony selbst hat inzwischen einige Seitenplatten rausgebracht, mit denen ihr die weiße Färbung der PS5 ändern könnt. Allerdings seid ihr hier aktuell auf fünf Farben und eine Musterung beschränkt.

Wem das nicht reicht, der muss sich nach Drittherstellern umschauen, denn hier gibt es eine deutlich größere Auswahl. Und besonders für Retro-Fans ist jetzt etwas richtig gutes dabei. Der Hersteller für Hardware-Accessoires Dbrand hat jetzt nämlich durchsichtig gefärbte Seitenplatten für die PS5 auf den Markt gebracht. Da kommt richtiges 90er-Flair auf.

Durchsichtige PS5-Seitenplatten sind perfekt für Retro-Fans

Falls ihr wie ich früher den lilanen Game Boy Color – oder einen N64 mit durchsichtiger Farbe – hattet, könnt ihr das Gefühl vermutlich nachvollziehen, das beim Blick auf diese Seitenplatten aufkommt: Pure Nostalgie!

Einen kleinen Nachteil gegenüber den klassischen Konsolen gibt es allerdings: Anders als etwa beim Game Boy könnt ihr nämlich durch das durchsichtige Gehäuse der Seitenplatten nicht direkt auf die Elektronik der PS5 lunzen. Stattdessen blickt ihr auf das innere Gehäuse.

Ein Aufkleber für den Mittelstreifen sorgt zumindest für die Illusion, das ihr ins Inenre blicken könnt. Die Seitenplatten samt Mittelstreifen gibt es in insgesamt vier Farben: schwarz, lila, hellblau und orange.

Hier könnt ihr euch den PS5-Look im Video ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass der Hersteller eigene Looks für verschiedenen Konsolen rausbringt. Noch bevor Sony seine eigenen schwarzen PS5-Seitenplatten auf den Markt gebracht hatte, kündigte Dbrand einen eigenen schwarzen Look an und stichelte gleich noch gegen Sonys Anwälte.

Zuletzt hat der Hersteller auch noch das Design der Zelda-Switch kopiert und konnte es sich nicht nehmen lassen, diesmal auch Nintendo dreist zu provozieren:

Was kosten die Seitenplatten? Ganz billig ist das Ganze natürlich nicht. Für die durchsichtigen Seitenplatten selbst zahlt ihr 69,05 US-Dollar, wollt ihr einen Aufkleber für den Mittelstreifen dazu, kommen nochmal rund 15 US-Dollar drauf.

Auf Wunsch könnt ihr außerdem LED-Leuchtstreifen dazu bestellen, um eure Konsole passend in hellblau, orange oder lila leuchten zu lassen. Immerhin: Der Versand nach Deutschland ist ab einem Wert über 30 US-Dollar kostenlos. Zollkosten können natürlich trotzdem anfallen.

Wie findet ihr den Look der Seitenplatten für die PS5?