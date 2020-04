Gerücht: PS5-Reveal im Mai, E3-Ankündigungen werden vorgezogen

Ursprünglich wurde der große Reveal der PS5 schon im Februar erwartet, aber auch jetzt wissen wir noch immer nicht, wie Sonys Next-Gen-Konsole aussehen wird. Irgendwann muss der Vorhang aber fallen, schließlich ist weiterhin das Jahresende als Releasezeitraum der PS5 angesetzt. Im Mai könnte es soweit sein, wenn wir aktuellen Insiderinformationen glauben.

Hinter diesen Berichten steckt die Website Video Games Chronicle, die sich auf eine anonyme Quelle beruft, die in Kenntnis von Sonys Plänen sei. Zuletzt, so die Quelle, war das große PS5-Event noch für den Mai geplant. Doch die Auswirkungen des Coronavirus könnten dem Ganzen noch ein Strich durch die Rechnung machen, Video Games Chronicle.

Zuletzt musste der Release von The Last of Us: Part 2 verschoben werden, da Lücken in der Infrastruktur die Auslieferung gefährden könnten. Und auch der DualSense-Controller wurde laut einem Bloomberg-Bericht eher aus der Not heraus enthüllt, weil der PS5-Controller bereits an externe Entwickler herausgegeben wurde und sich die große Next-Gen-Ankündigung verschob.

Was ist mit der Xbox Series X? Auch Microsoft soll laut Quellen von Video Game Chronicle Events im Mai geplant haben. Allerdings ist hier unklar, welche Art von Events damit gemeint sein könnten.

Die Aussagen von Analyst Daniel Ahmad könnten diese Annahme bekräftigen. Der betont auf Twitter nämlich, dass sich die großen Enthüllungen, die ursprünglich für die E3 2020 eingeplant waren, nun auf das Jahr verteilen.

With E3 cancelled, a lot of the planned reveals / announcements have been moved out of that single week.



Some are now much earlier, others much later. Some still during E3 week ofc.



The first proper next gen console/games showcase is much earlier too.