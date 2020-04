PS5 - Zum Launch wohl weniger Konsolen als damals bei der PS4

In einem umfangreichen Bericht für Bloomberg hat der bekannte Industrie-Journalist Takashi Mochizuki (gemeinsam mit Yuri Furukawa) die aktuellen Launch-Pläne der PS5 zusammengefasst. Mit Bezug auf Quellen, die Sony nahestehen, heißt es hier, dass die PS5 zum Release weniger oft ausgeliefert werden soll, als noch zum Launch der PS4.

Im Bloomberg-Report heißt es, dass Sony für das laufende Fiskaljahr, das im März 2021 endet, nur 5- 6 Millionen Konsolen herstellen wird. Die PS4 wurde in ihren ersten zwei Quartalen, also einem vergleichbaren Zeitraum, etwa 7,5 Millionen Mal verkauft. Die geringere Produktionsmenge hat aber nichts mit der Corona-Pandemie zu tun.

Wucherpreise zum PS4-Launch: Erinnert ihr euch nicht mehr an die Situation zum PS4-Launch, hier eine kleine Auffrischung: Zum Launch Ende 2013 überstieg die Nachfrage der neuen Konsole vielerorts - auch bei uns in Deutschland - deutlich das Angebot. Die Folge waren teils horrende Angebote auf Plattformen wie beispielsweise eBay, wo Preise in Höhe von 1000 Euro für die PS4 keine Seltenheit waren.