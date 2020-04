The Last of Us 2 - Sony schmiedet Pläne: Auch digitaler Release möglich

Eigentlich schien es so gut wie sicher, dass The Last of Us: Part 2 pünktlich erscheinen kann und nicht erneut verschoben werden muss. Doch auch wenn das Spiel quasi fertig ist, sorgt die Coronavirus-Pandemie für längere Wartezeiten. Aktuell wissen wir nicht, wann The Last of Us 2 erscheint und Sony sowie Naughty Dog überlegen fieberhaft, welche Release-Möglichkeiten es gibt.

Wann erscheint The Last of Us 2? Sony und Naughty Dog schmieden neue Pläne

In der neuesten Ausgabe des offiziellen PlayStation Blogcast war Game Director Neil Druckmann zu Gast, der einen Einblick in die derzeitigen Schwierigkeiten rund um eine Veröffentlichung von The Last of Us 2 gab.

Die größtere Herausforderung, so Druckmann, sei es, das Spiel allen Fans weltweit zur gleichen Zeit zur Verfügung zu stellen. Niemand soll bevorzugt werden und das ist auch der Grund, warum es nach der Verschiebung keinen neuen Releasetermin gab. Zu viele logistische Fragen seien noch offen.

"Es gibt derzeit noch keine endgültige Entscheidung. Aktuell reagieren wir einfach nur... gibt es eine andere Lieferkette, mit der wir physische Exemplare unter die Leute bringen könnten, ist die nötige Internet-Infrastruktur in allen Ländern gegeben..."

Auch ein digitaler Release möglich: Mit der Frage, wie es weltweit mit Infrastrukturen aussieht, rückt Druckmann auch einen größtenteils digitalen Release in den Bereich des möglichen. Sollten nicht ausreichend Disks vorhanden sein, könnte The Last of Us 2 also dennoch zeitnah veröffentlicht werden, wenn gewährleistet werden kann, dass alle den Download auch bewältigen können.

71 2 Mehr zum Thema The Last of Us 2-Leak: Fantastisches Gameplay zeigt Ellie mit Gitarre

Geht das überhaupt? Das scheint aber eher unwahrscheinlich zu sein, denn der Unterschied in der Breitband-Abdeckung zwischen Ländern oder auch nur bestimmten Regionen ist enorm. Und das würde das größte Release-Ziel von The Last of Us 2 gefährden:

"Das ist ein Spiel, dass weltweit von Leuten in allen Ländern erwartet wird und wir wollen sichergehen, dass wir fair bleiben. Wenn wir das Spiel nur einer kleinen Gruppe an Leuten bringen, was macht das mit den Leuten, die das Spiel nicht bekommen?"

The Last of Us 2 erscheint exklusiv für PS4 und hat derzeit keinen konkreten Release-Termin.