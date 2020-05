PS5 stellt laut Epic Games-Chef sogar High End-PCs in den Schatten

Epic Games-Chef Tim Sweeney freut sich offenbar sehr auf die technischen Möglichkeiten, die die PS5 mit sich bringt. Ihm zufolge stelle die Technik nicht nur das Beste auf dem Konsolenmarkt dar, sondern sorge auch dafür, dass High End-PCs zumindest in Sachen Speichertechnik ins Hintertreffen geraten würden. Die Zeit der Ladebildschirme sei mit der PlayStation 5 endgültig vorbei.

Worum geht's? In einem aufgezeichneten Videocall sprechen unter anderem Geoff Keighley und Epic Games-Chef Tim Sweeney über die gestern veröffentlichte Unreal Engine 5-Demo.

Dabei handelt es sich laut Kim Libreri von Epic um "echten live-Spielcode", also Gameplay, das so auf der PlayStation 5 beziehungsweise einem PS5-DevKit gespielt werden könne.

Bessere Technik: Für Tim Sweeney sei daran vor allem beeindruckend, dass die PS5 beinahe verzögerungsfrei eine Spielwelt rendern könne, die viele Gigabyte groß sei.

Das liege an der neuartigen Speichertechnik, die eine stark vergrößerte Datenübertragungsrate und besseres Datenmanagement mit sich bringe.

Epic Games’ Kim Libreri confirms that the new Unreal Engine 5 demo is actual live game code you can play on a PlayStation 5 development system. pic.twitter.com/sYUhtC4pDX