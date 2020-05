Dass Sony im Juni einen PS5-Event abhalten wird, munkeln bereits mehrere Quellen. Doch jetzt erklärte ein Brancheninsider, dass im August eine zweite Veranstaltung stattfinden soll, die Spiele und Hardware vorstellt - doch das Design der Konsole soll bis dahin schon bekannt sein.

Während das Design der Xbox Series X bereits bekannt ist, kennen wir von der PS5 bis jetzt nur den Controller. Doch wenn Jeff Grubb, Redakteur bei Venture Beat, recht hat, wird sich das schon bald ändern. Der Redakteur lag bereits in der Vergangenheit richtig, wenn er über Eventpläne schrieb und scheint über sehr verlässliche Quellen zu verfügen.

Was ist neu? In einem Artikel auf Venture Beat legte er jetzt dar, wie die Enthüllungspläne bei Sony seinen Quellen nach ablaufen sollen. Zum einen wäre da die Veranstaltung Anfang Juni, von der wir bereits wissen. Statt dem gemunkelten vierten Juni soll jedoch ein anderes Datum zur Diskussion stehen, der Publisher schiebe gerade Termine hin und her.

Wissen wir im Juni schon, wie die PS5 aussieht?

Viel spannender ist jedoch die Information über einen Termin im August, bei dem nicht nur weitere, neue Spiele angekündigt, sondern auch genauer über Hardware und das Design der Konsole gesprochen werden soll. Doch zu diesem Zeitpunkt soll letzteres bereits bekannt sein.

Bedeutet das im Umkehrschluss also, dass der Termin im Juni uns endlich einen ersten Blick auf Sonys PlayStation 5 gewährt?

Wie die PS5 aussehen könnte, zeigen uns derweil etliche inoffizielle Entwürfe:

Auch viele PlayStation 5-Spiele sollen gezeigt werden

Auf beiden Terminen soll übrigens außerdem ein Mix aus First- und Third Party-Spielen gezeigt werden, neben diversen Cross-Plattform-Titeln gibt es dann wahrscheinlich auch Neuigkeiten zu etwaigen Launchtiteln (was bei einem Konsolenlaunch Ende des Jahres vielleicht dann auch mal an der Zeit wäre.).

Wann glaubt ihr sehen wir das Konsolendesign?