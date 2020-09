PS5-Event heute: Livestream, Uhrzeit & alle Infos zum Showcase

Am heutigen Mittwoch findet Sonys nächstes großes PS5-Showcase statt. Wir fassen alle wichtigen Infos zum Event hier für euch zusammen.

Wann startet der Livestream zum PlayStation 5-Event?

Termin: 16. September 2020

Uhrzeit Deutschlad: 22 Uhr (entspricht 1pm Pacific Time)

(entspricht 1pm Pacific Time) Länge: 40 Minuten

Wo kann ich den PS5-Livestream sehen?

Den Livestream zu Sonys PlayStation 5-Showcase könnt ihr unter anderem auf den offiziellen Youtube-Kanälen von Sony sowie auf Twitch verfolgen. Wir werden euch den Youtube-Stream hier in diesen Artikel einbinden, sobald Sony ihn freigeschaltet hat.

PS5-Spiele, -Preis & -Release: Das zeigt Sony (voraussichtlich) auf dem Showcase

Wie Sony auf dem offiziellen PlayStation Blog schreibt, soll es während des Showcases hauptsächlich um Launch-Spiele für die kommende Next Gen-Konsole gehen, unter anderem erwarten wir Neuigkeiten und frische Trailer zu Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls, Sackboy: A Big Adventure und mehr. Hier übrigens eine Liste aller bestätigten Launch-Spiele für PS5:

Aber auch die Bekanntgabe des Preises und des Release-Datums der PS5 ist sehr wahrscheinlich. Schließlich haben wir schon Mitte September und Microsoft hat die Katze bereits in der letzten Woche aus dem Sack gelassen. Womöglich erwartet uns die Enthüllung von Preis und Erscheinungsdatum der PS5 als klassisches "One Last Thing" am Ende des Events.

Welche Spiele und Neuigkeiten wir von dem Event erwarten, das haben wir in einem separaten GamePro-Artikel für euch aufbereitet:

Alle Infos vom PS5-Showcase heute hier bei GamePro.de

Wir von GamePro.de werden das Event ab 22 Uhr live mitverfolgen, um euch so schnell und ausführlich wie möglich mit allen wichtigen Ankündigungen, Trailern und News rund um die PS5 zu versorgen. Also seid mit uns live dabei!

