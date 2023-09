Dieses neue PS5-Exclusive kommt von einem Teenager, der gerade mal 13 Jahre alt ist

Astrolander erinnert an Astro's Playroom und setzt ebenfalls stark auf haptisches Feedback des PS5-Controllers.

Die meisten Menschen dürften im Alter von 13 Jahren nichts außer Flausen, Schule und Schabernack im Kopf haben. Ein Teenager arbeitet aber bereits in diesen jungen Jahren an einem PS5-Exklusivtitel. Das sieht im ersten Trailer bereits ziemlich vielversprechend aus, erinnert latent an Astro's Playroom und konnte auch schon auf einigen Messen ausprobiert werden.

Astrolander legt Wert auf haptisches Feedback und kommt von einem 13-Jährigen für PS5

Früh übt sich: Max Trest könnte eine große Zukunft in der Spiele-Branche bevorstehen. Immerhin arbeitet die Person bereits mit 13 Jahren an einem Spiel, das sich durchaus sehen lassen kann. Das Besondere daran ist unter anderem der Fokus darauf, dass Astrolander exklusiv für die PS5 erscheinen soll.

Darum geht's: In Astrolander steuern wir im lokalen Koopmodus eine Roboter-Rakete und ihren Sidekick durch 2,5D-Levels. Dabei gilt es, zum Beispiel Laser-Strahlen auszuweichen, vor Feinden zu fliehen oder uns vor ihnen zu verstecken. Die Spielfiguren fliegen, schwimmen oder laufen durch die Gegend und so sieht das Ganze aus:

Das Gimmick daran: Offenbar sollen die Funktionen des PS5-Controllers voll ausgenutzt werden. Insbesondere das haptische Feedback spielt in Astrolander wohl eine große Rolle (daher auch die Namen der beiden Hauptfiguren "Haptic" und "Feedback"). Beispielsweise können wir mit Hilfe des DualSense die Spiel-Umgebung wahrnehmen.

Wann kommt das PS5-Exclusive? Weil das Gameplay ohne den DualSense gar nicht funktionieren dürfte, soll der Titel exklusiv für die Sony-Konsole erscheinen. Als Release-Zeitraum wird aktuell das Jahr 2024 angepeilt.

Eigentlich steht Astrolander auch bereits im PlayStation Store bereit, damit ihr das PS5-Spiel auf die Wishlist packen könnt. So richtig läuft das aber noch nicht: Bei uns funktionieren weder die deutsch- noch die englischsprachige PlayStation Store-Seite zu Astrolander – dafür aber die auf Spanisch oder Französisch.

Dass da wirklich irgendwann ein fertiges Spiel erscheint, wirkt also zumindest recht realistisch. Eine spielbare Demoversion existiert auch schon: Max Trest ist mit Astrolander bereits über diverse Spiele-Messen getingelt, wo der Titel vor Ort ausprobiert werden konnte. Als nächstes steht wohl die GeekGirlCon 2023 im Oktober an.

