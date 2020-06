PS5: "Es ist Zeit, Fans etwas Exklusives zu geben", sagt Sony-Chef

PlayStation-Fans dürfen beruhigt sein. Der Launch der PS5 ist trotz COVID-19 im Zeitplan. Das erklärte Sony-Chef Jim Ryan auf gamesindustry.biz und begründete gleich mit, dass PS5-Exklusivspiele nicht für PS4 erscheinen, damit die Community etwas wirklich Neues erleben kann.

PS5-Exklusivität liegt an neuen Features

Wie stark sich die PS5 und Xbox Series X am Ende wirklich unterscheiden werden, zeigt sich Ende 2020, wenn beide Konsolen wie geplant auf den Markt kommen. Was aber seitens Microsoft feststeht: Die Xbox Series X bekommt vorerst keine First-Party-Titel spendiert.

Stattdessen setzt Microsoft 2020 und 2021 auf Cross-Gen, wodurch Spiele sowohl auf der Xbox Series X, als auch auf der noch aktuellen Xbox-Generation laufen. Xbox-Chef Phil Spencer begründete das damit, dass sie die breiteste Spieleplattform mit der größten Auswahl bietet wollen, die auf alle Bedürfnisse eingeht.

Sony fährt andere Strategie als Microsoft: Sony will es hingegen mit der PS5 anders angehen, was zum einen an den Features der Konsolen liegen soll. Es werden zwar auch Spiele auf PS5 und PS4 veröffentlicht, laut Jim Ryan soll aber der Generationsunterschied und deren Vorteile genutzt werden:

"Wir haben immer gesagt, dass wir an Generationen glauben. Wir glauben, dass wenn sie sich die Mühe machen, eine Konsole der nächsten Generation zu erstellen, diese Funktionen und Vorteile enthalten sollte, die die vorherige Generation nicht bietet. Und das aus unserer Sicht Spiele entwickelt werden sollten, die diese Funktionen optimal nutzen können."

Die Entwicklung für beide Konsolen würde die Nutzung neuer PS5-Features wie den DualSense-Controller und 3D-Audio nicht so ermöglichen, dass die Spieler etwas wirkliches Neues erleben können, was sich von der PS4-Erfahrung deutlich unterscheidet:

"Wir denken, dass es Zeit ist, der PlayStation-Community etwas Neues zu geben, etwas anders, das man wirklich nur auf PS5 genießen kann."

PS5-Event mit Infos über Exklusivtitel?

Mit was für First-Party-Spielen Sony um die Ecke kommt, die die neuen Konsolenfeatures ausnutzen, hätte vielleicht das kürzlich abgesagte PS5-Event gezeigt. Neben der Herausforderungen im Rahmen der Pandemie kommen aktuell die Black Lives Matters-Proteste in den USA hinzu, die das Unternehmen zum Umplanen bewegen. Aus diesem Grund wurde das für den 4. Juni angesetzte Event abgesagt. Ein Ersatztermin ist bisher nicht bekannt.

Befürwortet ihr Sonys Strategie, weiterhin auf exklusive Inhalte für eine einzelne Konsole zu setzen?