PS5-Event abgesagt: Sony verschiebt Reveal aufgrund U.S.-Protesten

Nachdem bereits EA den geplanten Madden NFL 21-Reveal aufgrund der aktuellen Lage in den USA verschoben hat, zieht nun Sony nach. Das für den 4. Juni geplante Event wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Am Donnerstag sollten hier die kommenden Spiele für die PlayStation 5 in einem gut einstündigen Stream im Fokus stehen.

PS5-Event abgesagt: Sony macht Platz für wichtigere Stimmen

Via Twitter meldete sich Sony soeben zu Wort. Die Absage im Wortlaut könnt ihr euch hier durchlesen:

"Wir haben beschlossen, das für den 4. Juni geplante PS5-Event zu verschieben. "

"Zwar verstehen wir, dass sich Spieler weltweit darauf gefreut haben, PlayStation 5-Spiele zu sehen. Wir denken jedoch, dass aktuell nicht die richtige Zeit dafür ist, zu feiern. Wir treten einen Schritt zurück und wollen denjenigen Gehör verleihen, die eine weit wichtigere Botschaft überbringen. "

Damit zeigt sich Sony gleich EA während der aktuellen Lage in den USA solidarisch und verzichtet auf die Bekanntgabe neuer Informationen zur PlayStation 5.

Die aktuelle Lage in den USA: Nach dem Tod des schwarzen U.S.-Amerikaners George Floyd in Folge einer gewaltsamen Festnahme durch die Polizei, wird in vielen Städten weltweit unter dem Black Lives Matter-Banner demonstriert.

Sobald uns offizielle Informationen bezüglich eines Ersatztermins vorliegen, werden wir euch darüber informieren.