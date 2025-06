PS5-Exklusivspiel im Angebot: Shooter mit 90 Punkten im GamePro-Test jetzt günstig im Amazon-Sale abstauben!

Bei Amazon könnt ihr euch gerade einen prachtvollen PS5-Shooter, der euch in fremde Welten entführt, zum stark reduzierten Preis sichern.

Falls ihr Lust auf ein PS5-Spiel habt, das sich technisch auf dem allerhöchsten AAA-Niveau befindet und ein wahres grafisches Feuerwerk abbrennt, hat Amazon gerade das richtige Angebot für euch. Dort bekommt ihr jetzt nämlich einen spektakulären Shooter, der in unserem GamePro-Test stolze 90 Punkte abgestaubt hat, 50€ günstiger im Vergleich zum aktuellen Preis im PS Store. Hier findet ihr ihn:

Aufgrund des Days of Play Sales gibt es bei Amazon gerade übrigens noch viele weitere PS5-Hits im Angebot. Die Aktion läuft noch bis zum 11. Juni, allerdings sind schon jetzt ein paar der begehrtesten Spiele ausverkauft. Falls ihr also noch PS5-Schnäppchen abstauben wollt, solltet ihr möglichst bald einen Blick auf Übersicht der Deals werfen. Diese findet ihr hier:

Einer der optisch spektakulärsten Shooter, den die PS5 zu bieten hat!

16:09 Ratchet und Clank: Rift Apart ist ein Muss für PS5-Besitzer

Autoplay

Es geht hier um Ratchet & Clank: Rift Apart, den bunten Third Person Shooter, durch den Sony gezeigt hat, wozu die PS5 technisch in der Lage ist. Das gelingt nicht nur durch die grafische Qualität der vielfältigen Science-Fiction-Welten, durch die sich der Lombax Ratchet mithilfe seines Roboter-Freundes Clank ballert. Auch die tollen Animationen der Figuren, die aufwendigen Effekte der Waffen und das hohe Tempo tragen viel zum optischen Spektakel bei.

Diesmal springen die beiden Protagonisten durch Risse in der Realität blitzschnell und ohne Ladezeiten von einer Dimension in die nächste, was stets eindrucksvoll in Szene gesetzt wird. Auch die Story-Prämisse dreht sich um parallele Welten: Ratchet und Clank werden in ein alternatives Universum hineingezogen, in dem sie dem in ihrer eigenen Welt längst besiegten Dr. Nefarious erneut das Handwerk legen müssen.

Ratchet & Clank: Rift Apart bietet reichlich durchschlagskräftige Waffen mit aufwendigen Grafikeffekten.

Das Gameplay ist ebenfalls rasant. Es gibt reichlich Geballer, und zwar nicht nur mit gewöhnlichen Waffen wie Pistolen oder Schrotflinten, sondern auch mit abgedrehten Schießprügeln wie dem Bombardierer, der mit seinem Bombenhagel von oben ideal ist, um ganze Gegnerhorden zu erledigen. Daneben bekommt ihr Jump&Run-Gameplay geboten, das sehr von der hohen Geschwindigkeit durch Ratchets neue Hoverstiefel profitiert.

Insgesamt überwiegt in Ratchet & Clank: Rift Apart jedoch der Shooter-Anteil deutlich gegenüber dem Platforming. Dass das Ballern nie langweilig wird, liegt auch an dem umfangreichen Upgrade-System, durch das sich eure Waffen im Spielverlauf so stark wandeln, dass sie kaum noch wiederzuerkennen sind. Selbst ohne dieses Element fesselt das Actionspiel aber von vorn bis hinten allein durch sein optisches Feuerwerk, das auch heute noch beeindruckt. PS5-Spiele auf diesem technischen Niveau gibt es nach wie vor nicht viele.