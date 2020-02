Fan kann PS5-Enthüllung nicht mehr abwarten & macht's einfach selbst

Während Microsoft erst diese Woche mit den Hardware-Specs der Xbox Series X herausrückte, hüllt sich Sony weiter im Schweigen um die PlayStation 5. Ein Fan konnte es jetzt nicht mehr abwarten und hat seine Vision vom Enthüllungs-Event veröffentlicht.

Nur eine Fan-Präsentation: Es handelt sich natürlich um keinen Leak sondern darum, wie sich der Produkt-Designer Abdelrahman Shaapan selbst die Präsentation der PS5 vorstellt. Die eigentliche Enthüllung wird definitiv anders aussehen, auch wenn die Präsentation sehr hochwertig wirkt.

Durch diese Präsentation können wir uns einen Blick davon erschaffen, wie ungefähr das Event aussehen könnte.

Hochwertiger PS5-Reveal in Eigenregie

In der Präsentation mit 13 Folien und vielen verschiedenen Bildern zeigt er, wie nach seiner Vorstellung Sony die PS5 enthüllen wird. Das umfasst nicht nur die Konsole selbst, die er mit dem 3D-Programm Maya modelliert hat, sondern auch einige Funktionen, von denen er denkt, dass die Konsole sie haben wird.

Seine Präsentation startet mit einem stilechten Blick auf den Power-Knopf der Konsole und einem darauffolgenden Logo, was dann in der Enthüllung der Konsole an sich endet. Sein Design erinnert stark an das der PS4 mit einer matten Oberfläche. Von einem V oder einer ähnlichen Struktur, wie sie auf dem Dev Kit zu sehen ist, ist weit und breit nichts zu sehen.

Ein Bildschirm auf der Konsole: Was Abdelrahman anders macht, als alle anderen bisherigen Konzepte ist aber die Integration eines LCD-Bildschirms auf der Konsole selbst.

Dort können dann die Spieler-Profile mit Namen, Avatar und Akkustand des Controllers angezeigt werden. Laut ihm soll das Display auch individuell anpassbar sein und wichtige Infos zum Spiel anzeigen.

Die stärkste PlayStation aller Zeiten: Natürlich nutzt er auch einige Formulierungen, wie sie in einer solchen Präsentation immer zu finden sind. Dazu gehört, dass Sony auf die Power der Konsole eingeht, die verkürzten Ladezeiten hervorhebt und bis zu 8K-Auflösung beim Gaming und Entertainment unterstützen wird.

Falls ihr aber mehr über die echte PlayStation 5 erfahren wollt, empfehle ich euch unseren großen Übersichtsartikel, der alle Infos zu Preis, Release und Spielen bereithält.