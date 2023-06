PS5 + Final Fantasy 16 im Angebot: Bundle kurz vor Release günstiger sichern

Schon kurz vor Release gibt es das PS5-Bundle mit Final Fantasy 16 bei GameStop günstiger.

Ihr wollt Final Fantasy 16 spielen, habt aber noch keine PS5? Kein Problem: Bei GameStop bekommt ihr gerade die PS5 Disc Edition zusammen mit dem erst am 22. Juni erscheinenden Rollenspiel im Angebot. Für das Bundle bezahlt ihr nur 569,99€. So günstig war es laut Vergleichsplattformen bislang noch nirgendwo zu bekommen. Die unverbindliche Preisempfehlung, an die sich bislang die meisten Händler halten, liegt bei 619,99€.

Das Spiel liegt dem Bundle als Download-Code bei. GameStop macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot verfügbar sein wird. Es könnte also jederzeit wieder verschwinden oder ausverkauft sein.

Alternativen: PS5 mit God of War oder CoD: MW2

Im Bundle mit dem Shooter Call of Duty: Modern Warfare 2 bekommt ihr die PS5 aktuell noch günstiger als mit FF16.

Falls ihr euch gar nicht so sehr für Final Fantasy 16 interessiert und ihr einfach nur auf der Suche nach einem möglichst preiswerten PS5-Bundle seid, gibt es Alternativen, die noch etwas günstiger sind. So bekommt ihr beispielsweise bei verschiedenen Händlern das Paket mit der Disc Edition und dem Ende letzten Jahres erschienenen Shooter-Hit Call of Duty: Modern Warfare 2 für knapp 550€ bekommen:

Genauso günstig gab es lange Zeit das Bundle mit dem Exklusivhit God of War Ragnarök, das allerdings inzwischen bei vielen Händlern ausverkauft ist. Bei Otto könnt ihr es aktuell noch für günstige 549€ bekommen, auch hier sind laut Shopseite aber bereits nur noch wenige Exemplare auf Lager:

Wie gut wird Final Fantasy 16?

11:17 Das nächste große Rollenspiel kommt noch diesen Monat: Final Fantasy 16 Preview

So genau können wir euch das natürlich noch nicht sagen, aber wie ihr in der obigen Video-Preview sehen könnt, macht das zunächst exklusiv für PlayStation 5 erscheinende Action-Rollenspiel schon mal einen ziemlich guten Eindruck. Der Look ist deutlich düsterer als in den meisten Vorgängern, die Welt ist zudem mehr an das europäische Mittelalter angelehnt als der spielbare Roadtrip Final Fantasy 15. Das Kampfsystem wirkt durchdacht und temporeich. Mehr werdet ihr nach Release in unserem Test erfahren.

