PS5 + Final Fantasy 16: Sichert euch das Bundle jetzt zum Schnäppchenpreis!

Bei Otto gibt's die PS5 jetzt günstig im Bundle mit Final Fatansy 16. Wie lange das Angebot gilt, ist unbekannt.

Ihr habt große Lust, euch in Final Fantasy 16 zu stürzen, aber noch keine PS5? Falls ihr nicht warten wollt, bis das epische JRPG irgendwann mal für andere Plattformen erscheint, hat Otto die Lösung für euch: Dort könnt ihr jetzt nämlich die PS5 in der Version mit Disc-Laufwerk günstig im Bundle mit Final Fantasy 16 bekommen. Für beides zusammen bezahlt ihr nur noch 489,99€.

Es handelt sich hierbei übrigens nicht um Sonys offizielles PS5-Bundle, bei dem der Konsole ein Download-Code für das Spiel beiliegt. Stattdessen bekommt ihr hier das Spiel als separate, leicht weiterverkaufbare Retail-Version zur PlayStation 5 dazu. Otto macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist.

PS5 einzeln für 449,99€

Die PlayStation 5 gibt es derzeit auch ohne Spiel günstig im Angebot.

Falls ihr an Final Fantasy 16 kein Interesse habt, könnt ihr die PS5 Disc Edition derzeit auch einzeln günstig abstauben. Durch eine große Aktion namens PlayStation Mega Deals gibt es die Konsole, deren UVP bei 549,99€ liegt, noch bis zum 20. September bei verschiedenen Shops für 449,99€:

Falls ihr Final Fantasy 16 sowieso haben wollt, lohnt es sich aber, bei Otto die 40€ Aufpreis zu bezahlen. Einzeln könnt ihr das Rollenspiel laut Vergleichsplattformen bislang nämlich nirgendwo so günstig bekommen.

Was bietet Final Fantasy 16?

Final Fantasy 16 ist ein großes Rollenspiel mit einer schicken Spielwelt, das einiges anders macht als seine Vorgänger. Von den taktisch angehauchten Kämpfen, die zumindest noch an die rundenbasierten JRPGs von früher erinnert haben, hat man sich verabschiedet und sich einem tempo- und actionreichen Kampfsystem zugewandt, das mit seinen Kombos und der spektakulären Inszenierung eher an Devil May Cry erinnert.

Außerdem ist der Look deutlich düsterer und blutiger geworden. Die ernste Story dreht sich um politische Ränkespiele, durch die das Schicksal ganzer Königreiche entschieden wird. Mehr erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test:

