PS5: Firmware-Update 21.01-03.21.00 ist da und es ist nicht der große Beta-Test

Updates der PlayStation-Firmware sind so sicher wie das Amen in der Kirche und sehr oft wissen wir schon vorher, was Sony dieses Mal in petto hat. Auch das aktuelle PS5-Update 21.01.-03.21.00.00 bleibt der Tradition treu und kümmert sich um die Systemperformance.

Die wichtigsten Infos zum PS5-Update:

Release: 08. Juli weltweit

08. Juli weltweit Uhrzeit: seit ca. 11:30 Uhr deutscher Zeit ist das Update bereits verfügbar

seit ca. 11:30 Uhr deutscher Zeit ist das Update bereits verfügbar Größe des Updates: ca. 900 MB

Ihr habt es euch vielleicht schon denken können, aber hinter dem Firmware-Update steckt keine Flut an wichtigen und überfälligen Neuerungen. Stattdessen macht Sony das, was Sony immer macht: Die Systemperformance mit nicht näher erklärten Änderungen verbessern.

Im Changelog (21.01.-03.21.00.00) heißt es:

"Dieses Systemsoftware-Update verbessert die Systemleistung."

Es geht nicht um den großen Beta-Test!

Mitte Juni hatte Sony PS5-Spieler*innen aufgerufen, sich für einen Beta-Test zur nächsten großen Firmware-Version anzumelden. Das Update soll "vollgepackt mit neuen Features sein" - mehr wissen wir aber nicht. Was wir aber wissen ist, dass dieses PS5-Update nichts mit dem Beta-Test zu tun hat.

Mehr dazu, erfahrt ihr hier:

Denkt an den DualSense! Auch wenn es hier nichts groß zu vermelden gibt, solltet ihr daran denken, dass in der Regel auch der DualSense-Controller ein separates Update spendiert bekommt. Solltet ihr das bisher missachtet haben, könnt ihr bei uns nachlesen, wie ihr den PS5-Controller auch manuell updaten könnt.

In der Regel sollte die PlayStation 5 euch auf ein Firmware-Update hinweisen bzw. es automatisch installieren. Sollte dies nicht der Fall sein, könnt ihr Updates über folgende Menüpunkte manuell starten:

Einstellungen - System - Systemsoftware - Update und Einstellungen der Systemsoftware - Systemsoftware-Update

Dort könnt ihr einsehen, ob eure PS5 auf dem aktuellen Stand ist und Einstellungen vornehmen, ob die PS5 Updates automatisch herunterladen und installieren soll.

Alles Weitere zu Firmware-Updates findet ihr auf der offiziellen Support-Webseite von Sony.