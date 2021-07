PS5: Nächstes Firmware-Update unterstützt endlich mehr Speicher

Das nächste Systemupdate für die PlayStation 5 ist noch nicht für alle ausgerollt, befindet sich aber bereits in der Beta-Phase. Wie Sony auf der offiziellen PlayStation-Webseite mitteilt, gehört zu den Neuerungen der nächsten Version auch endlich die Speichererweiterung via M.2-SSD-Slot.

Wann erscheint das nächste Firmware-Update für die PS5? Wann die Version für alle verfügbar sein wird, ist noch unklar. Aktuell läuft die Beta in den USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Frankreich und auch in Deutschland (via TheVerge).

Interner PS5-Speicher lässt sich bald endlich erweitern

In der PS5 steckt eine SSD mit 825 GB Speicher. Ein Teil davon wird vom System in Anspruch genommen, der Rest steht für unsere Spiele, Screenshots und mehr zur Verfügung. Allerdings reicht vielen Spieler*innen dieser Platz nicht. Kein Wunder, beanspruchen Spiele wie Call of Duty Warzone doch massig GB.

Um hier etwas entgegenwirken zu können, besitzt jede PS5 einen Zusatzslot, mit dem wir eine unterstützte M.2-SSD anschließen können. So können wir den Speicher unserer Konsole aufstocken, allerdings ist der Slot bisher noch nicht freigeschaltet - außer für Teilnehmer*innen der Beta. Das soll sich jedoch für alle mit dem nächsten Systemupdate ändern und für Erleichterung sorgen.

Wo dieser Slot genau sitzt und wie wir darankommen, erklären dieser Artikel:

90 1 Mehr zum Thema PS5-Speichererweiterung: So kommt ihr an den Slot

Achtung: Nicht jede M.2-SSD wird unterstützt. Damit wir etwas von der Speichererweiterung haben, brauchen wir eine M.2-SSD mit PCle Gen4 und eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 5.500 MB/s.

Darüber hinaus soll es weiter Verbesserungen und neue Funktionen für die PS5 geben. Der glaubwürdige Insider Nibel berichtet auf Twitter von folgenden Punkten:

Support für den M.2-SSD-Slot

3D-Audio-Unterstützung für integrierte TV-Lautsprecher

UX-Verbesserungen

ein paar Anpassungsoptionen

mehr Personalisierung für das Kontrollzentrum

Freunde-Tab wurde aktualisiert

Anpassungen beim Anzeigen und Schreiben noch Nachrichten

PS4- und PS5-Spiele werden auf dem Homescreen und der Bibliothek getrennt

Trophäentracker für bis zu fünf Trophäen über das Kontrollzentrum

Wechsel zwischen 720p und 1080p für PS Now

Link zum Twitter-Inhalt

Ob die Systemstabilität ebenfalls verbessert wurde, ist noch unklar.

Speichererweiterung unabhängig vom M.2-SSD-Slot: Falls ihr nicht warten wollt oder euch die M.2-SSDs am Ende zu teuer sind, es gibt noch weitere Möglichkeiten den Speicher der PS5 zu erweitern. Alles dazu findet ihr in diesem Artikel.

Was haltet ihr vom nächsten PS5-Systemupdate? Werdet ihr vom M.2-SSD-Slot Gebrauch machen?