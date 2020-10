PS5-Seitenflügel lassen sich abnehmen & so einfach geht's

Das Design der PlayStation 5 spaltet seit der offiziellen Ankündigung die Fans. Viele beschweren sich aber nicht über die Form, sondern tatsächlich über die Farbe der Konsole. Sony hat jetzt im neuen Teardown-Video klar gemacht, dass die weißen Flügel nicht nur leicht abnehmbar sind, sondern dadurch auch perfekt für eigene Designs sein könnten.

Falls ihr das Video verpasst habt, könnt ihr es hier nachschauen:

221 6 Mehr zum Thema PS5: Offizielles Video baut die Konsole komplett auseinander

So nehmt ihr die Flügel der PlayStation 5 ab

Wie Masayasu Ito, stellvertretender Generaldirektor von Hardware Engineering and Operation bei SIE, in dem Video klarstellt, benötigt ihr nur kein Werkzeug, um die Seitenteile abzunehmen.

So geht's: Legt eure Konsole hin und nehmt die Unterseite des oberen Flügels in die Hand. Hebt diese leicht an und schiebt sie dann zur Unterseite weg. Schon ist der erste Flügel abmontiert. Danach dreht ihr die Konsole um und führt die gleiche Prozedur noch einmal durch. Schon sind beide Seitenteile entfernt, Schrauben müssen nicht losgedreht werden und auch die Garantie bleibt weiterhin bestehen.

Was befindet sich unter den Flügeln? Sobald die Flügel entfernt wurden, habt ihr die Möglichkeit, den SSD-Speicher mit einer M.2-Schnittstelle zu erweitern. Zudem befindet sich dort auch der Lüfter, der zusammen mit zwei neuen Staubfänger-Löchern gereinigt werden kann.

Perfekt für individualisierte Designs

Jetzt da endlich bekannt ist, dass die Flügel abnehmbar sind, ist der Weg offen für Custom Designs. Bereits im Vorfeld haben Fans immer wieder mögliche Mockups für besondere Konsolen erstellt. Eine Auswahl davon findet ihr hier:

24 3 Mehr zum Thema PS5 im Horizon Zero Dawn-Look: Das sind die coolsten Fan-Designs

Weiß als Grundfarbe: Selbst wenn Sony es vielleicht nicht beabsichtigt hat, ist die weiße Farbe jetzt ein Segen für alle, die eigene Designs daraus machen wollen. Denn so kann ohne weitere Behandlung die Oberfläche eingefärbt werden. Eine mögliche Version könnte so zum Beispiel auch das Hydrodipping vereinfachen. Hier ein kurzes YouTube-Video, was diese Methode der Einfärbung ist:

Link zum YouTube-Inhalt

Austauschbare Flügel? Zudem könnte es sein, dass Sony auch austauschbare Flügel in anderen Farben anbietet. So müsst ihr für eine besondere Variante nicht direkt eine neue Konsole kaufen, sondern einfach nur ein Seitenpaar, welches die entsprechende Farbe hat. Sony könnte die Teile auch als Goodie in einer Collector's Edition verwenden, um einen weiteren Kaufreiz zu bieten.

Ob und in welcher Form weitere Flügel letztlich zur Verfügung stehen werden, bleibt aber natürlich noch abzuwarten.

Wie findet ihr die austauschbaren Flügel und was erhofft ihr euch, macht Sony damit?