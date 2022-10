Die Xbox Series X ist inzwischen weitgehend verfügbar, die Grafikkartenpreise sinken, aber die PS5 ist nach wie vor ein mythisches Objekt, das nur mit viel Glück oder Geld ergattert werden kann, oder? Hin und wieder gibt es mal eine Möglichkeit, sich eine PS5 mit Laufwerk ganz ohne Stress nach Hause liefern zu lassen – zum Beispiel jetzt.

Der Grund ist, dass natürlich nicht jeder, der gerne eine PS5 möchte, auch einen neuen Handyvertrag braucht, denn die PS5 bekommt ihr in diesem Fall im Bundle mit dem Sony Xperia 1 IV im O2 -Tarif. Solltet ihr derzeit aber sowieso auf der Suche nach einem neuen High-End Smartphone und einem Vertrag mit reichlich Datenvolumen sein, dann seid ihr hier genau richtig.

So funktioniert das Angebot

Das Angebot wird von O2 zur Verfügung gestellt, den genauen Tarif könnt ihr euch aber aussuchen, ebenso wie die Länge der Ratenzahlungen für die Geräte. Ein längerer Zeitraum führt zu niedrigeren monatlichen Kosten – klar. Die Gesamtkosten sind allerdings auch niedriger, wenn ihr einen längeren Zeitraum wählt. Bei 24 Monaten zahlt ihr insgesamt 1416€, bei 48 Monaten sind es nur 1200€ für Handy und PS5. Welchen Tarif ihr wählt, ändert daran nichts. Das Sony Xperia 1 IV kostet übrigens allein schon 1199€, die PS5 ist also quasi geschenkt.

Anschließend werden noch ein paar einmalige Kosten fällig: 39,99€ Anschlusspreis für Neukunden (entfällt für O2-Kunden), 4,99€ für den Versand und 1€ Anzahlung für das Bundle – insgesamt 45,98€. Aber Vorsicht: Bei einer Ratenzahlung über 36 Monate beträgt die Anzahlung 181,99€.

Hier ein paar Tarife im Überblick:

O2 Free M O2 Free Unlimited Smart O2 Grow Datenvolumen (4G LTE/5B) 20 GB Unbegrenzt 40 GB +10 GB

alle 12 Monate Monatlicher Preis ohne Bundle 29,99€ 39,99€ 34,99€ Monatlicher Preis bei 24 Raten 88,99€ 98,99€ 93,99€ Monatlicher Preis bei 48 Raten 54,99€ 64,99€ 59,99€

Zu beachten: Die Mindestlaufzeit der Tarife ist jeweils 24 Monate, das hat keine Auswirkung auf die Laufzeit der Ratenzahlung. Solltet ihr euren Tarif nach 24 Monaten kündigen, habt aber eine 48-monatige Ratenzahlung gewählt, werden die Raten weiterhin fällig.

Übrigens: Falls ihr noch nicht bei O2 seid, aber eure Rufnummer mitnehmen wollt, könnt ihr euch eventuell einen Wechselbonus von 100€ sichern. Dieser wird euch automatisch gutgeschrieben.

Was kann das Sony Xperia 1 IV?

Was ihr mit der PS5 anfangen könnt, wisst ihr wahrscheinlich schon genau, aber was hat eigentlich das Smartphone so drauf? Oder eher „drin“, denn da steckt eine wirklich beeindruckende Kamera mit stufenlosem Zoom sowie Weit- und Ultraweitwinkelobjektiv. Sogar Filmen in 4K mit 120 FPS ist kein Problem.

Beim Display handelt es sich natürlich um OLED mit leuchtenden Farben und tiefen Schwarzwerten. Die Bildwiederholrate von 120 Hz sorgt für flüssige Wiedergabe von Videos und eignet sich besonders gut für mobiles Gaming. Das garantiert auch der Snapdragon 8 Gen 1 Chip mit 12 GB RAM. Beim Speicher stehen euch 265 GB zur Verfügung, selbstverständlich könnt ihr den aber mit einer Micro-SD-Karte erweitern.